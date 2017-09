Gekleidet in die traditionelle Appenzeller Tracht trafen sich am Montag die Landwirte und Züchter mit ihren Familien auf dem Aussichtspunkt Geren bei Schwellbrunn AR um ihr Rindvieh zu präsentieren. Die schönsten und leistungsstärksten Tiere werden von einer Jury prämiert. Ein Preis gilt als grosse Ehre unter den Landwirten.

Vom 19. September bis 14. Oktober werden in Appenzell Ausserrhoden in 16 Gemeinden Viehschauen durchgeführt. Insgesamt werden rund 4700 Stück Rindvieh, davon 3500 Kühe. Die Viehschau in Schwellbrunn findet traditionell am letzten Montag im September statt. Beim Kleinvieh werden vier Schafschauen, zwei Widderschauen sowie eine Ziegen- und Ziegenbockschau durchgeführt.