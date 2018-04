Die Migrations-Debatte an Schulen wird nicht nur in der Schweiz geführt, sondern auch in Deutschland. Dort geht es allerdings weniger um die Leistung der Kinder, sondern vielmehr um soziale Spannungen. Vergangene Woche machte ein Fall an einer Berliner Schule Schlagzeilen, weit über die deutsche Grenze hinaus. Ein muslimischer Grundschüler drohte einem jüdischen Mädchen mit dem Tod, weil es «nicht an Allah glaubt». Bereits zuvor soll es Anfeindungen gegeben haben und das Wort «Jude» mehrfach in verachtendem Ton gefallen sein.

Solche Extremfälle gab es in der Schweiz bisher kaum. Doch auch hierzulande können Schulen Austragungsort sozial-religiöser Konflikte werden. So wie im April 2016, als zwei muslimische Sekundarschüler sich weigerten, ihrer Lehrerin die Hand zu geben – weil sie angaben, dass sich die Berührung nicht mit ihrer religiösen Überzeugung vertrage. Der als «Handschlag-Affäre» bekannte Vorfall ging um die Welt. Deutsche, britische und australische Medien berichteten. Selbst Bundesrätin Simonetta Sommaruga sah sich innert 48-Stunden-Frist gezwungen, klarzustellen, dass der Händedruck Teil unserer Kultur sei. Eine Reaktion der Schulen war der Ruf nach mehr Lehrern mit Migrationshintergrund. Sie hätten in der Regel einen besseren Zugang zu ausländischen Schülern und Eltern. Ausserdem würden sie in der Schule eine Vorbildfunktion für eine erfolgreiche Integration einnehmen und seien Botschafter der kulturellen Vielfalt. Obwohl einige pädagogische Hochschulen mittlerweile gezielt Studenten mit ausländischen Wurzeln ansprechen, bleibt die Quote der Lehrer allerdings tief.