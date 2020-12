Minus 78 Grad und gesichert wie ein Geldtransport: So liefert die Armee den Impfstoff in die Kantone

Viel bleibt geheim, auch wenn die Armee eingeladen hat, um zu zeigen, wie sie die Kantone mit den Impfdosen versorgt. Wo der Impfstoff genau gelagert und wie er exakt transportiert wird, das will Daniel Aeschbach, der Chef der Armeeapotheke, nicht verraten. Preisgeben will er am Hauptsitz in Ittigen (BE) nur so viel: Gesichert ist der Impfstoff wie ein Geldtransporter; auch hier besteht die Gefahr eines Diebstahls. Und neben einem zentralen Lager gibt es verschiedene dezentrale Standorte, an denen die Armeeapotheke den Impfstoff zwischenlagert, bevor er in die Kantone kommt.