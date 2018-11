Er sorgte diese Woche weltweit für Schlagzeilen: Der Berner Milliardär Hansjörg Wyss schrieb in der «New York Times», dass wir den Planeten retten müssen – und er deswegen eine Milliarde Dollar für den Umweltschutz spendet. Was treibt einen Menschen an, der Milliarden für gute Zwecke ausgibt?

Herr Wyss, was gab den Ausschlag, gerade jetzt so viel Geld für die Umwelt bereitzustellen?

Hansjörg Wyss: Das war eine gemeinsame Idee von meiner Stiftung, der gemeinnützige Organisation «The Nature Conservancy» und des National Geographics. Sie haben mich gebeten, mein Engagement für die Umwelt öffentlich zu machen. Es ist der richtige Zeitpunkt, um ein Zeichen zu setzen. Wir müssen den Planeten retten, bevor es zu spät ist.

Gerade in Ihrer Wahlheimat, den USA, lockert die Regierung systematisch den Umweltschutz. Wie bewerten Sie die Umweltpolitik von Donald Trump?

Sie ist eine Katastrophe. Trump wird auf allen Kanälen – ausser dem konservativen Fox-News-Sender – als der «lügende Präsident» bezeichnet. Das fängt beim Klimawandel an, geht über die Migration und endet bei was weiss ich. Trump lebt im 19. Jahrhundert, seine Umweltpolitik hat nichts damit zu tun, was auf der Welt gerade passiert. Er ist komplett gegen den Landschaftsschutz. Er will nicht einmal die Nationaldenkmäler der Vereinigten Staaten behüten. Dabei sind Nationalparks und Schutzgebiete der richtige Weg, um die Umwelt langfristig zu schützen und zu erhalten.

Haben Sie der demokratischen Partei Geld gespendet, um Trump bei den anstehenden Wahlen zu stoppen?

Nein, ich tätige keine politischen Spenden in den USA.

Ist Philanthropie effektiver als Politik?

Das ist schwierig zu sagen. Ich kann nur meine eigenen Beweggründe nennen. Gerne zitiere ich den 3. Präsidenten der Vereinigen Staaten, Thomas Jefferson: «Wer in seinem Leben Glück und Geld hat, muss auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben.» In den USA ist es glücklicherweise so, dass viele Menschen für den Umweltschutz spenden, auch wenn es lediglich 20 oder 50 Dollar sind. Jeder will seinen Beitrag leisten. Sie spenden mehr an gemeinnützige Projekte als die Europäer. Ich hoffe, dass sich künftig auch mehr Menschen in Europa engagieren.