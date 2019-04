Bereits gestern Donnerstag gab die Kantonspolizei Thurgau bekannt, dass noch eine Person vermisst wird. «Solange die Identität der menschlichen Überreste nicht geklärt ist, gilt die vermisste Person – dabei handelt es sich um einen Hausbewohner – immer noch als vermisst», so Christen.

Am Donnerstagvormittag war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Seewiesen in Salmsach ausgebrochen. Einen Tag später präsentiert die Kantonspolizei Thurgau neue Erkenntnisse: «Nach den Löscharbeiten stellten die Einsatzkräfte in der Liegenschaft menschliche Überreste fest», sagt Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage. Die Identität sowie die Todesursache würden derzeit durch das Institut für Rechtsmedizin St.Gallen abgeklärt.

Bagger reissen das Dach auf

Das Feuer war am Donnerstag Vormittag ausgebrochen. «Die entsprechende Meldung ist kurz nach 10.15 Uhr bei uns eingegangen», sagte Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, am Donnerstag auf Anfrage. «Die Feuerwehren wurden in einem Grosseinsatz aufgeboten.»

Im Verlauf des Tages wurde bekannt, dass eine 55-jährige Bewohnerin das brennende Haus selbständig verlassen konnte. Ersten Erkenntnissen zufuloge sei das Feuer im Dachstock des Hauses ausgebrochen.

Die Feuerwehren von Salmsach und Romanshorn waren am Donnerstag bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. «Bagger mussten das Dach aufreissen, um an die verschiedenen Glutnester heranzukommen.»

Bereits gestern war klar: «Das Haus ist unbewohnbar.» Das Feuer habe die Liegenschaft komplett zerstört, so Graf. «Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Franken betragen.»

Brandermittler vor Ort

Nebst den 80 Einsatzkräften der Feuerwehr waren Brandermittler der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Da das Mehrfamilienhaus unmittelbar an einem Gleis steht, wurde zusätzlich ein Löschzug der SBB angefordert. «Dieser ist aber nicht zum Einsatz gekommen», so Graf.