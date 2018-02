Ein Ehepaar meldete der Kantonspolizei Graubünden am Freitag um 12.30 Uhr, dass aus dem Kamin und dem Dachstock des Nachbarhauses starker Rauch dringe, wie die Bündner Kantonspolizei am Samstag schrieb. Die Feuerwehrleute waren in der Folge mehrere Stunden am Löschen.

Der Sachschaden ist gross. Um einzelne Glutnester und die Brandherde zu löschen, wurde der Dachstock mit einem Kran geöffnet. Feuerwehrleute durchsuchten das Gebäude und stellten sicher, dass sich keine Menschen darin befanden.