Mehr Schlichtungsverfahren im Miet- und Pachtwesen

(wap) Im ersten Halbjahr 2020 wurden in der Schweiz 13’750 neue Schlichtungsverfahren im Miet- und Pachtwesen eingeleitet. Diesen Wert meldete das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Dienstag. Gegenüber dem Vorjahressemester bedeutet dies eine Zunahme um rund 6,8 Prozent. Ob die Coronakrise für den Anstieg verantwortlich ist, geht aus den Zahlen nicht hervor. Schlichtungsgesuche im Zusammenhang mit Geschäftsmieten seien denkbar, schreibt das BWO. In der Statistik werde aber zwischen Wohn- und Geschäftsmieten nicht differenziert.

Auch die Senkung des hypothekarischen Referenzzinssatzes bei Mietverhältnissen von 1,5 auf 1,25 Prozent am 2. März dürfte nach Einschätzung des BWO eine Rolle gespielt haben. Es sei nicht unüblich, dass es bei Senkungen des Referenzzinssatzes zu einer Zunahme der Neueingänge komme.

Eine Zunahme verzeichneten insbesondere die Kantone Zürich und die beiden Basel. Im Aargau und in Genf sei die Zahl der neuen Verfahren hingegen gesunken. Insgesamt bewegten sich die Werte des ersten Halbjahrs 2020 «innerhalb der üblichen Spannbreite», schreibt das BWO.