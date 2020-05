Mehr Freizeit, mehr Ferienländer: Das sind die fünf wichtigsten Lockerungsschritte

Reisen in Europa sollen rasch wieder möglich werden: Spätestens bis zum 6. Juli will der Bundesrat die Personenfreizügigkeit und Reisefreiheit im gesamten Schengen-Raum wiederherstellen. Bereits früher öffnen werden die Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich; nämlich am 15. Juni. Eine vorläufige Absage erteilt hat der Bundesrat an Italien, das die Grenzen bereits am 3. Juni öffnen will.

4. Sporttrainings sind wieder erlaubt

Es darf ab dem 6. Juni wieder trainiert werden, unabhängig von der Gruppengrösse. Wettkämpfe in Sportarten mit ständigem, engem Körperkontakt, wie Schwingen, Judo, Boxen oder Paartanz sind voraussichtlich bis am 6. Juli 2020 untersagt. In diesen Sportarten müssen die Trainings auch in beständigen Teams stattfinden und Präsenzlisten geführt werden. Sommerlager dürfen, mit bis zu 300 Teilnehmenden wieder stattfinden.

5. Mehr Freizeitangebote

Auch Bergbahnen, Campingplätze, Zoos, Badis, etc. dürfen ab dem 6. Juni wieder öffnen. „In Bergbahnen gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregeln wie im öffentlichen Verkehr“, schreibt der Bundesrat. Auch Erotikbetriebe dürfen wieder öffnen. In all diesen Fällen seien die Betreiber für Sicherheitskonzepte, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Man könne sich jetzt auf eine "neue Normalität" einstellen.