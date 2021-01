Mehr Blüten im Umlauf: Behörde meldet vier Mal mehr gefälschte 1000er-Noten als im Vorjahr

Es ist ein deutlicher Sprung nach oben in der neusten Falschgeldstatistik: Für das Jahr 2020 meldet das Bundesamt für Polizei gefälschte Schweizer Banknoten im Nominalwert von rund 837'000 Franken. Das ist beinahe vier Mal so viel wie im Vorjahr. Auch im mehrjährigen Vergleich ist es ein Spitzenwert: Zwischen 2015 und 2019 schwankte die Summe jeweils zwischen 208'000 und 340'000 Franken – lag also deutlich tiefer als vergangenes Jahr.

In die Höhe getrieben hat die Deliktsumme 2020, dass mehr falsche 1000er-Noten im Umlauf waren. 568 gefälschte Tausender weist die Statistik aus – mehr als vier Mal so viele wie im Vorjahr. Der Grossteil davon wurde mit einem Tintenstrahldrucker gefälscht.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) ist wegen der höheren Zahlen aber nicht beunruhigt. «Wir sehen hier keinen Trend», sagt Sprecher Florian Näf. «Das ist eine natürliche Schwankung.» Wenn in einem Fall sehr viele Blüten festgestellt würden oder zufälligerweise gleich mehrere grössere Fälle auftauchten, könne dies die Falschgeldstatistik in einem Jahr nach oben treiben. Nähere Angaben macht das Fedpol nicht. In die Statistik fliessen zum einen die Meldungen von Banken, Polizei und anderen Institutionen ein, zum anderen die Ergebnisse der teils mehrjährigen Ermittlungen des Fedpol.

Trotz Zunahme: Falschgeld bleibt selten

Über die letzten Jahrzehnte hat Falschgeld in der Schweiz in der Tendenz deutlich abgenommen. Zum Vergleich: 2000 meldeten die Behörden noch 17'654 falsche Tausender – mehr als 30 Mal so viele wie 2020. Näf betont: