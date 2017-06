Der viel gescholtene Föderalismus hat auch sein Gutes: Er liefert Anschauungsmaterial. Etwa für Finanzminister Ueli Maurer. Aus Angst vor Steuerausfällen versenkte das Stimmvolk die Unternehmenssteuerreform (USR III) überaus wuchtig. Der Waadtländer Regierung hingegen war es zuvor gelungen, eine Steuerreform mit grossem Mehr an der Urne durchzuboxen. Der Kniff: Steuerausfälle werden sozial abgefedert – etwa dank höheren Kinderzulagen. Zu diesem Mittel greifen nun auch Bund und Kantone für die Neuauflage der USR III (Steuervorlage 17).

Zugeständnisse an die Gewinner

Um die Linke ins Boot zu holen, soll die Kinderzulage um 30 Franken erhöht werden. Das ist zwar weniger als erwartet, zuletzt kursierte ein Plus von 50 Franken in den Medien. Doch auch sonst gehen die Verlierer auf die Abstimmungsgewinner zu: Sie entschlacken die Vorlage, verzichten auf die als «Steuerschlupfloch» angeprangerte zinsbereinigte Gewinnsteuer. Sie begrenzen die Steuerabzüge und erhöhen die Gegenfinanzierung. Den Städten und Gemeinden wird zudem ein eigener Passus zugesichert.

Maurer sprach von einer «mittleren Unzufriedenheit». Der Wille, ein kompromissfähiges Paket zu schnüren, sei vorhanden. So sehen die Eckwerte für die Neuauflage aus:

Höhere Kinderzulagen: Das geltende Minimum soll von 200 auf 230 Franken monatlich pro Kind angehoben werden, das Minimum für die Ausbildungszulage von 250 auf 280 Franken. 16 Kantone müssten nach heutigem Recht ihre Kinderzulage erhöhen. «Nicht alle profitieren», räumte Maurer ein, «aber wenigstens die Familien». Zur Kasse gebeten wird nicht der Staat, sondern die Arbeitgeber müssen bezahlen in Form von Lohnpromillen. Kostenpunkt: 320 Millionen Franken.

Höhere Dividendenbesteuerung: Künftig sollen Aktionäre beim Bund 70 Prozent ihrer Dividendenerträge versteuern, bei den Kantonen mindestens 70 Prozent. Das soll jährlich zusätzliche 400 Millionen Franken in die staatlichen Kassen spülen.

Weniger Steuerabzüge für Firmen: Der Patentabzug wird enger gefasst, der Forschungsabzug auf den Personalaufwand beschränkt. Die zinsbereinigte Gewinnsteuer ist vom Tisch: «Dieses Instrument ist am meisten kritisiert worden», sagte die basel-städtische Finanzdirektorin Eva Herzog (SP). Grosser Verlierer ist der Kanton Zürich, der bei der USR III auf dieses Instrument gepocht hatte. «Die EU prüft, eine Gewinnsteuer einzuführen», sagt die SP-Politikerin. Das Instrument könnte später also doch noch spruchreif werden. Die gesamte Entlastung darf höchstens 70 Prozent betragen, zuvor waren es 80 Prozent. Die Ausfälle sollen kleiner gehalten werden, sagte Herzog.

Garantie für Städte und Gemeinden: In einer Klausel wird im Gesetz ausdrücklich festgehalten, dass Städte und Gemeinden berücksichtigt werden müssen. Die anderen Aspekte der Reform bleiben unverändert. Bisherige, verpönte Steuerprivilegien werden verboten, die Kantone werden weiterhin mit einer Milliarde vom Bund alimentiert.

Ambitioniert ist der Zeitplan: Maurer will die Reform per 2019 abschliessen. Die Kantone hätten danach ein Jahr Zeit, um die Reform umzusetzen. Das Parlament würde die Vorlage in zwei Sessionen 2018 beschliessen. Die Vernehmlassung soll im September beginnen, die Botschaft will der Bundesrat im Frühjahr verabschieden.

Vorschläge sind «ein Affront»

Die Eckwerte stossen auf Kritik: Die SP taxiert die Neuauflage als ungenügend. «Die höhere Kinderzulage ist rein symbolisch, sie macht die Steuerausfälle niemals wett», sagt der Basler SP-Nationalrat Beat Jans. Die SP verlangt 100 Franken. Auch die vorgeschlagene Dividendenbesteuerung von 70 Prozent geht der Linken zu wenig weit – sie fordert 100 Prozent wie vor der USR II. Ein Dorn im Auge ist der SP auch das Kapitaleinlageprinzip. Die im Zuge der USR II geschaffene Möglichkeit, Gewinne steuerfrei auszuschütten, müsse stark eingeschränkt werden.

Die Grünen wollen den Forschungsabzug auf einen «engen, gesetzlichen Forschungsbegriff» abstützen. Die Jungsozialisten ihrerseits titeln ihr Schreiben mit «Brotkrümel für das Volk, Milliarden für die Konzerne». Mehrheitlich zufrieden zeigt sich die CVP.

Die Belastung der KMU müsse aber in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund tobt: die Empfehlungen seien ein «einziger Affront». Die SVP spricht von einer «Verschlechterung des Standortes Schweiz».