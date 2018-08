Die Artenvielfalt in der Schweiz hat in den letzten 100 Jahren stark abgenommen. Symbol für diesen Niedergang ist der Feldhase. Das einst häufige Tier ist heute trotz seiner sprichwörtlichen Fruchtbarkeit recht selten geworden. Sein Bestand ist in den letzten 25 Jahren um rund ein Drittel zurückgegangen. In den meisten Kantonen verzichten die Jäger aus diesem Grund freiwillig auf den Abschuss. Auch andere Tier- und Pflanzenarten sind rar, etwa das Braunkehlchen und zum Teil sogar der Igel, wie die Naturschutzorganisation Pro Natura Ende Mai schrieb.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind mannigfaltig, erläutert Urs Tester, Abteilungsleiter für Biotope und Arten bei Pro Natura. «Der Hauptgrund ist der Verlust von natürlichen Lebensräumen», sagt er. Die Bauern nutzen das ihnen verbleibende Land intensiver, Trockenwiesen und andere extensiv genutzte Flächen verschwänden zunehmend. Auch die Pestizide, die sie versprühen, setzen vielen Arten zu. Zudem steigt die Fläche des Siedlungsgebiets ständig weiter an: In der Schweiz werden pro Sekunde 0,9 Quadratmeter Boden versiegelt.