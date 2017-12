Die Grünen hatten zum EWR die Nein-Parole beschlossen. Es gab in der Partei zwei Positionen: Die einen meinten nach dem Motto «Small is beautiful», die Schweiz solle sich aus dem grossen Gebilde heraushalten. Die anderen, zu denen ich gehörte, kritisierten die rein wirtschaftliche Dimension des Projekts. Wir strebten den Beitritt zur heutigen EU an und fürchteten, die Schweiz werde im Wirtschaftsraum stecken bleiben. Im Nachhinein muss ich klar sagen, dass die Haltung der Grünen falsch war. Wir sind gegenüber dem rechten Nein überhaupt nicht durchgekommen.

Ich kann dazu eine Anekdote erzählen: Wir Innerschweizer Grünen luden damals zu einer Medienkonferenz in Luzern ein, um unsere Argumente als Abgrenzung gegenüber Christoph Blocher zu erläutern. Neben mir traten unter anderem der damalige Zuger Regierungsrat Hanspeter Uster und Jo Lang auf. In der Regel waren unsere Medienkonferenzen gut besucht. An jenem Tag tauchte kein einziger Journalist auf! Die Medien waren total für den EWR und auf Blochers Nein-Kampagne fixiert. Wir standen mit unserer Haltung quer in der Landschaft.

Am Ende stellte sich heraus, dass unsere Basis mehrheitlich Ja gestimmt hatte. Auch an der Parteispitze waren einige umgeschwenkt. Bekannte gestanden mir nach der Abstimmung, dass sie ebenfalls für den EWR-Beitritt votiert hatten. Ich selber blieb bis zuletzt konsequent und stimmte mit Nein. Im Nachhinein würde ich mich anders entscheiden. Am Morgen nach der Abstimmung wurde ich im Bundeshaus angefeindet und teilweise nicht mehr gegrüsst. Ich denke nicht gerne an diese Zeit zurück. Mit etwas mehr Erfahrung hätte ich mich vielleicht anders positioniert.

Die Grünen haben danach ihre Europapolitik völlig neu ausgerichtet, wir wurden zu einer Pro-EU-Partei. Ich bedauere es extrem, dass heute zu diesem Thema keine ernsthafte Debatte stattfindet. Alle ducken sich noch immer vor Blocher. Eine positive Haltung zur EU ist nicht möglich. Ich finde die EU nicht bedingungslos gut, aber die Position der Schweiz ihr gegenüber ist von einem gigantischen Grössenwahn geprägt. Wir glauben, wir könnten der Europäische Union unsere Bedingungen diktieren. Nötig wäre eine seriöse Auslegeordnung: Was ist der Unterschied zwischen dem heutigen Zustand mit den bilateralen Verträgen und dem Beitritt?

Elisabeth Schneider-Schneiter