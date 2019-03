Magdalena Martullo-Blocher wurde 1969 in Männedorf ZH geboren. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Hochschule St. Gallen arbeitete sie unter anderem bei Johnson & Johnson und Rivella. 2001 trat sie in die Ems-Gruppe ihres Vaters Christoph Blocher ein. Nach seiner Wahl in den Bundesrat veräusserte dieser seine Beteiligung an der Ems-Gruppe an seine vier Kinder. Martullo-Blocher wurde CEO der Ems-Chemie Holding AG. Zusammen mit ihrer Schwester Rahel Blocher ist sie heute Mehrheitsaktionärin des Unternehmens. Vor vier Jahren trat sie in die Politik ein. Sie vertritt als Mitglied der SVP den Kanton Graubünden im Nationalrat. Wohnhaft ist sie mit ihrem Mann Roberto Martullo und den gemeinsamen drei Kindern in Lenzerheide GR sowie in Feldmeilen ZH.