Frau Martullo, als Regulierungskritikerin haben Sie bald keine Aufgabe mehr: Die Politik schafft mit grossem Elan Regeln und Vorschriften ab.

Magdalena Martullo-Blocher: Davon sind wir noch weit entfernt! Mittlerweile gibt es über 5000 Bundeserlasse mit mehr als 70'000 Seiten. Jede Woche kommen 140 neue Seiten dazu. Das Finanzmarktrecht oder die Energiestrategie sind zwei Beispiele für diese Entwicklung. Diese unnötige Bürokratie schwächt unsere Wirtschaft.

Doch das Parlament fällt auffällig viele Entscheide in Richtung Deregulierung.

Ja. Nach der Finanzkrise hat man überall auf der Welt das Heil beim Staat gesucht, er sollte alles regeln und regulieren. Jetzt erleben wir eine Gegenbewegung. In den Vereinigten Staaten, in Frankreich und anderen Ländern haben Wirtschaft und Gesellschaft genug von diesen Staatsregulierern. So kann es nicht weitergehen.