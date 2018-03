Die Neuen:

Philippe Müller (FDP). Der langjährige Parlamentspolitiker aus der Stadt Bern tritt die Nachfolge seines abtretenden Parteikollegen Hans-Jürg Käser an. Müller sitzt seit 2010 im Grossen Rat des Kantons Bern. Zuvor war er in der Stadtberner Politik aktiv. Müller ist Mitglied der Geschäftsleitung des Berner Biotech- und Pharma-Unternehmen CSL Behring und Verwaltungsrat in dessen Lengnauer Zweigstelle. Der 54-Jährige wohnt mit seiner Familie in Bern.

Evi Allemann (SP) ist seit 2003 Nationalrätin und Vorstandsmitglied der SP-Fraktion. Beruflich setzt die Juristin auf ihre politischen Ämter und Mandate. Sie ist unter anderem Präsidentin des VCS Schweiz sowie des Mieterverbandes des Kanton Bern. Dank dem Regierungsratsmandat kann sie ihre politische Karriere nahtlos fortsetzen. Wegen einer internen Amtszeitbeschränkung kann Allemann nicht mehr zu den nächsten Nationalratswahlen antreten. Die 39-Jährige ist zweifache Mutter.

Christine Häsler (Grüne) tritt in die Fussstapfen des abtretenden Bernhard Pulver. Die 55-Jährige ist seit zwei Jahrzehnten politisch aktiv. Seit 2015 gehört die Oberländerin dem Nationalrat an. Zuvor war sie Grossrätin und während acht Jahren Chefin der grünen Fraktion. Seit 2011 leitet Häsler die Kommunikation der Kraftwerke Oberhasli (KWO). Sie ist Mutter von vier erwachsenen Kindern und bezeichnet sich selbst als "Berglerin mit urbanem Flair".