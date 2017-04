«Das ist nicht glaubwürdig»

Erstaunlicherweise wollten also «gerade jene zwei Verantwortlichen von Kantonen mit den höchsten Gesundheitskosten und damit Krankenkassenprämien der Schweiz und Kantonen mit viel tieferen Kosten eine Lektion erteilen, wie man es besser machen kann», sagt die Santésuisse-Direktorin. «Das ist nicht glaubwürdig.»

Maillard dagegen hatte ins Feld geführt, dass ihm die Blockaden der Kassen-Lobby immer wieder Kostenschübe verursachen, Stichworte Spitalfinanzierung, aufgehobener Ärztestopp. Zudem habe die Waadt jahrelang zu hohe Prämien bezahlt, weil die Kassen Reserven verschoben. Trotzdem habe der Kanton das Prämienniveau in den letzten Jahren relativ zur Rest-Schweiz gesenkt, so der Gesundheitsdirektor.

Aber die Positionen sind unversöhnlich. «Das ‹System Maillard› würde die Machtkonzentration der Kantone noch einmal vergrössern, jegliche Balance zerstören und zu Gleichmacherei führen. Und ausser Acht lassen, dass Markt und Wettbewerb über kurz oder lang immer zu besseren und innovativeren Lösungen führen», so Nold.

«Unschweizerische Initiative»

Auch die andere Initiative kommt nicht gut an. «Die neue Maulkorb-Initiative von Maillard/Poggia ist bereits im Ansatz falsch und unschweizerisch: Über 90 Prozent der Kosten fallen bei den Leistungserbringern, also Spitälern, Ärzten, in der Langzeitpflege und bei Medikamenten an», so die Santésuisse-Direktorin. Es wirke «wenig überzeugend, dass Kassenvertreter nicht mehr ins Parlament gewählt werden dürfen, Spital-, Pharma-, Ärzte- und Langzeitpflegevertreter hingegen schon.»

Und dann gibt der Kassenverband sogar noch einen drauf: «Um die Interessen der Prämienzahler für möglichst kostengünstige Preise und optimale Qualität noch effektiver zu verfolgen, bräuchte es im Grunde genommen noch viel mehr Parlamentarier, die sich aufseiten der Krankenversicherer für die Prämienzahler einsetzen würden.»

Geht es nach dem von SVP-Nationalrat Heinz Brand präsidierten Verband Santésuisse, braucht es unter anderem folgende Massnahmen, um die Kosten in den Griff zu bekommen:

Überflüssige und wirkungslose Leistungen, inklusive Medikamenten, sollten vermieden werden. 20 Prozent aller erbrachten Leistungen sind gemäss Experten und Bundesrat überflüssig; ohne Mehrwert für die Patienten. Daher brauche es das Qualitätsgesetz von Bundesrat Alain Berset, das derzeit im Parlament «überarbeitet wird».

Die Eigenverantwortung der Versicherten soll gestärkt werden, um unnötige Arztbesuche und unnötige Mehrfachuntersuchungen zu vermeiden.

Gleiche Finanzierung des stationären und des ambulanten Bereichs. Auch im ambulanten Bereich, vor allem bei kostenintensiven und komplexen Behandlungen, brauche es Pauschalen.

Der Vertragszwang in Gebieten mit Überversorgung soll gelockert werden.

Überkantonale Versorgungsregionen mit echtem Qualitäts- und Preiswettbewerb aller Leistungserbringer: «Gerade auch im Gesundheitsbereich ist das Denken in kantonalen Grenzen überholt. Die Patienten sind mobil und halten sich immer weniger an Kantonsgrenzen», so Nold «das Wettrüsten der Kantone» führe «zu einer krassen Überversorgung der Schweiz mit Spitälern, die dann mit Steuermilliarden quersubventioniert und dem Wettbewerb entzogen werden».

Die Kassen wollen nicht mehr, sondern viel weniger Macht für die Kantone. Klar ist: Die Heftigkeit des Streits ist ein Vorgeschmack darauf, mit welcher Intensität sich die Widersacher bekämpfen werden, sollte es dereinst zur Volksabstimmung kommen.