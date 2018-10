Pro: Luzi Stamm Nationalrat (SVP/AG)

Selbstbestimmung oder Wunschkonzert für Richter?

Wenn die Selbstbestimmungs-Initiative angenommen wird, bedeutet dies Rechtssicherheit für unsere Demokratie. Wird sie abgelehnt, droht juristisches Chaos. Dann können Richter nach Belieben «Völkerrecht» anwenden und Schweizer Recht ausser Kraft setzen, sogar zentrale Bestimmungen unserer Verfassung.

Was Schweizer Recht ist, wissen wir. Der Inhalt des Völkerrechts hingegen ist nirgends klar definiert, nicht einmal in Lehrbüchern. Im Buch «Einführung in die Rechtspraxis» (an der Uni Luzern verwendet) ist folgende «Definition» zu lesen: Völkerrecht ist «(…) Völkervertragsrecht, Völkergewohnheitsrecht, allgemeine Rechtsgrundsätze der zivilisierten Völker, gerichtliche Entscheidungen und Lehrmeinungen als Hilfsmittel zur Feststellung der Rechtsnormen sowie neuere Regelungsformen wie namentlich die internationalen Regimes und das sogenannte ‹weiche› Recht.» Welch schwammige Umschreibung.

Soll künftig die Mehrheit unserer Bevölkerung das Sagen haben, oder werden Regeln gelten, die uns von Richtern unter Berufung auf diffuses Völkerrecht aufgezwungen werden? Können wir selbst entscheiden, was für uns Tier- und Pflanzenschutz bedeutet? Dürfen wir noch selbst bestimmen, wie wir mit Kriminellen umgehen? Dürfen wir entscheiden, wen wir bei uns aufnehmen und wer von unserem Sozialsystem profitieren kann? Oder wird unser Leben in Zukunft durch Regelungen von aussen diktiert, die nie demokratisch legitimiert wurden?

Bei einem «Nein» können Richter-Eliten aus dem «Völkergewohnheitsrecht», aus «allgemeinen Rechtsgrundsätzen zivilisierter Völker» oder – wie das Schweizer Bundesgericht jüngst festgehalten hat – aus dem «vorherrschenden europäischen Rechtsverständnis» auswählen, was ihnen gemäss seiner politischen oder juristischen Tageslaune gerade so passt, ob in Lausanne, Strassburg oder Luxemburg.

Wir müssen unser Recht weiterhin selbst bestimmen können. Fremde Richter, «weiches Recht», «internationales Völkergewohnheitsrecht» und von aussen diktierte «allgemeine Rechtsgrundsätze zivilisierter Völker» sind mit unserer jahrhundertelang gewachsenen direkten Demokratie nicht vereinbar. Von aussen diktiertes Recht sollten wir uns nicht bieten lassen.