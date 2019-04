Der Luzerner SVP-Nationalrat und IT-Unternehmer Franz Grüter will nach einer Legislatur bei den Wahlen im Herbst in den Ständerat wechseln. Dies sagte der 55-Jährige der «Luzerner Zeitung» vom Mittwoch. Luzerns Ständeratssitze waren bisher in der Hand von CVP und FDP.