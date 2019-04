Das Ziel sei die Stärkung der Linken, sagte SP-Kantonalpräsident David Roth am Montag an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz in Luzern. Deshalb sei man bereit für eine Einerkandidatur. Auch Meyer zeigte sich mit diesem Vorschlag einverstanden. Dieser Schritt entspreche der politischen Logik, sagte Meyer. Das letzte Wort haben die Delegierten am Dienstagabend.

Die grüne Kandidatin Korintha Bärtsch war auf dem fünften und letzten Regierungsplatz gelandet, der SP-Kandidat Jörg Meyer auf dem sechsten. Beide überholten den amtierenden Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos).

Gewählt worden waren am Sonntag die beiden CVP-Regierungsräte Guido Graf und Reto Wyss sowie Fabian Peter (FDP), der den freiwerdenden Sitz seiner Partei verteidigen konnte. Einem zweiten Wahlgang stellen muss sich neben Schwerzmann auch Regierungsrat Paul Winiker (SVP).