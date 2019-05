Das hatte die erfolgsverwöhnte Rapperin Loredana Zefi sicherlich nicht erwartet. Am Dienstagabend verhaftete die Polizei sie an ihrem Wohnort in Luzern, durchsuchte ihre Wohnung und nahm sie zur Einvernahme mit. Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die aus dem Luzerner Vorort Emmen stammende Zefi wegen Betrugs. Wie «20 Minuten» berichtet, geht es dabei um ein Walliser Ehepaar, dem Zefi insgesamt 700'000 Franken abgenommen haben soll.

Die Geschichte ist kompliziert. Auch Zefis Brüder spielen eine Rolle. Über ein Onlineportal lernt Petra Z. (alle Namen geändert) im Sommer 2016 Berat, Loredanas Bruder, kennen. Man ist sich sympathisch, schreibt sich regelmässig. Berat bittet um Geld. 87'000 Franken. Seine Mutter brauche eine neue Niere. Petra Z. übergibt Berat das Geld. Schliesslich bittet Berat um mehr Geld. Er wolle sich das geschuldete Geld in einem Casino erspielen. Mittlerweile hat Z. Berat 200'000 Franken übergeben. Das war im März 2017.

Zefi gibt sich als Anwältin aus

Und jetzt kommt Loredana ins Spiel: Gemäss dem Ehepaar Z. meldet sie sich telefonisch bei Petra Z. und gibt sich als Anwältin Anna Landmann (sie sei eine uneheliche Tochter des bekannten Anwalts Valentin Landmann) aus. Sie habe vom Betrugsfall gehört und wolle helfen, damit sie das Geld zurückbekommen. Dafür benötige sie aber – genau – Geld. Frau und Herr Z. vertrauen der angeblichen Anwältin, treffen sie auch persönlich und übergeben und überweisen ihr immer wieder Geld. 700'000 Franken sollen es am Schluss gewesen sein. Vieles davon soll das Ehepaar Z. erst nach Druck und Drohungen übergeben haben. Dazu verschuldeten sie sich bei Bekannten und verloren dadurch sogar ihre Eigentumswohnung.

Im weiteren Verlauf der Geschichte tauchen noch ein «Bankchef» auf, der aber nur per Whatsapp erreichbar ist (seine Nummer gehört anscheinend ebenfalls Loredana Zefi), auch da fliesst Geld. Als Petra Z. einen Artikel über Loredana Zefi liest, fliegt zumindest die falsche Identität auf. Spätestens hier könnte die Geschichte zu Ende sein. Ist sie aber nicht.