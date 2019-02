Der 30-Jährige aus Litauen sei zuvor in ein Haus in Horw eingebrochen, teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mit. Ein Einwohner beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei. Als diese eintraf, flüchtete der Einbrecher.

Der 6-jährige Diensthund Mitch konnte die Fährte erfolgreich aufnehmen und den Mann im Dickicht aufspüren. Der Einbrecher wurde bei der Festnahme verletzt und musste behandelt werden, heisst es weiter.