Dass Google und Facebook 2017 im Schweizer Online-Werbemarkt 1,12 Milliarden Franken verdienten, hat dem Medien- und Werbeplatz den Handlungsbedarf verdeutlicht. Alleine Google streicht davon eine Milliarde ein. Das zeigen Erhebungen von Media Focus. Die 1,12 Milliarden entsprechen 62 Prozent des gesamten Online-Werbemarkts, schrieb die «Schweiz am Wochenende». Der Markt umfasst 1,8 Milliarden.

Kommunikation Schweiz will nun in die Offensive gehen. Die Dachorganisation der kommerziellen Kommunikation im Land plant eine Art runden Tisch. Dies bestätigt Präsident Filippo Lombardi. «Wir stellen uns vor, dass Kommunikation Schweiz als Dachorganisation verstärkt ihre vermittelnde Rolle wahrnimmt», sagt der CVP-Ständerat. «Vielleicht mit einem runden Tisch zu diesem Thema.»

Nach der «No Billag»-Abstimmung bestehe «die erste grosse Herausforderung» darin, sagt Lombardi, «dass sich alle interessierten Player an einen Tisch setzen und gemeinsam wieder einen Dialog starten.» Er denkt dabei an Player wie die SRG, Admeira, Ringier, Swisscom, Tamedia, Goldbach und an den Verband Schweizer Medien. Sie hatten sich in den letzten Jahren teilweise heftig zerstritten. Viele der Player wie die digitalen Vermarktungsorganisationen Goldbach Media und Admeira, die APG als Unternehmen für Aussenwerbung und die Swisscom sind Premium Partner von Kommunikation Schweiz. Indirekt hat sie so auch eine Verbindung zu Tamedia, die Goldbach kaufte, und zu Ringier und der SRG, die mit Swisscom Admeira gründeten.

Eine Aufgabe aller

«Wir haben in der Schweiz eine ausgewogene Qualitätslandschaft der Medien, die eine wichtige demokratiepolitische Funktion hat», sagt Ständerat und CVP-Fraktionschef Filippo Lombardi. «Wir brauchen einen Minimalkonsens, um diese Medienlandschaft zu erhalten, auch im gemeinwirtschaftlichen Interesse der kommerziellen Kommunikation.» Das sei Aufgabe aller, der Verleger genauso wie der SRG, der Agenturen, der Auftraggeber und der Vermittler.

Sie müssten gemeinsam neue Wege finden, um Targeted Advertising einzuführen, zielgruppenrelevante Werbung. «Die Werbeeinnahmen der klassischen Medien sinken», sagt Lombardi. Die Online-Werbung wachse zwar, aber sie könne die redaktionellen Inhalte der Informationsportale meist nicht finanzieren.

Gemeinsame Plattform

Denkbar sei «eine gemeinsame Schweizer Plattform», sagt er. Auf ihr könnte die SRG allen einen Teil des gebührenfinanzierten Inhalts zur Verfügung stellen. «Ziel einer solchen Plattform könnte sein, Inhalte zu teilen und Inhalt über Micropayment, Abos, Gebührenanteile und Werbung mitzufinanzieren», sagt er. «Es geht darum, dass wir einvernehmlich eine Formel finden, um Content bezahlbar zu machen.» Wichtig sei, dass auf einer solchen Plattform auch kleine Player Raum vorfänden.

Die Dachorganisation Kommunikation Schweiz hat mit ihren Premium-Partnern «erste strategische Überlegungen» gemacht, wie Lombardi sagt. Es ist die Eidgenössische Medienkommission (Emek), welche seit einiger Zeit die Idee einbringt, eine Plattform für alle Medien in der Schweiz zu gründen. «Wir leben in einer Plattform-Ökonomie», sagt Medienprofessor Otfried Jarren, einer der wichtigen Promotoren. «Plattform-Angebote werden relevant, journalistische Beiträge werden darüber verbreitet.» Corporate Publishing nehme zu, sagt Jarren. «Selbst Universitäten arbeiten redaktionell und bieten mehr Informationen journalistisch an. Die Medienhäuser nutzen Plattformen bisher nicht.» Die Idee, eine Plattform für digitales Fernsehen zu schaffen, gibt es in der Schweiz seit der Jahrtausendwende. Sie sei nicht zustande gekommen, «weil jeder seine eigenen Interessen verfolgte», sagt Ständerat Lombardi.

Wann der runde Tisch stattfinden soll, den er plant, ist noch unklar. Klar ist hingegen, dass die parlamentarische Gruppe Medien und kommerzielle Kommunikation schon drei Tage nach der «No Billag»-Abstimmung eine Informationsveranstaltung durchführt. Lombardi ist, gemeinsam mit SP-Nationalrat Matthias Aebischer und SVP-Nationalrätin Natalie Rickli, Co-Präsident der Gruppe. Das Thema der Veranstaltung: Wie es weitergehen soll nach «No Billag».

In einer späteren Phase will Lombardi auch die Frage angehen, «wie wir mit den grossen internationalen Playern umgehen». Er sagt: «Wir werden den Dialog mit Google, Facebook und anderen ebenfalls suchen.»