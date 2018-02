Bundespräsident Alain Berset habe vor zwei Jahren die «Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor» lanciert, die Bund, Kantone und Gemeinden in die Pflicht nehme. Bisher haben neben dem Bund 13 Kantone und 26 Städte die Charta unterzeichnet, darunter der Kanton Baselland, der Kanton Zürich und die Städte Aarau, Baden und Olten. Die Kantone Aargau, Basel-Stadt und Solothurn gehören nicht zu den Unterzeichnenden.

Doch zurück aufs europäische Parkett: Den Spitzenplatz in Sachen Lohngleichheit belegt Belgien. Zwar verdienen Männer auch hier mehr als ihre weiblichen Pendants. Mit 1,8 Prozent ist der Unterschied aber so klein wie nirgendwo sonst.

Das überrascht selbst Hildegard Van Hove. Die Statistikerin am Belgischen Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern erklärt sich das gute Abschneiden ihres Heimatlandes so: «74 Prozent der Angestellten in Belgien sind Mitglieder einer Gewerkschaft. Ihre Löhne werden unabhängig vom Geschlecht in Gesamtarbeitsverträgen ausgehandelt.»

Vorbild Skandinavien

Wann die Schweiz zu den Topplatzierten wie Belgien, Schweden oder Norwegen aufschliessen wird, bleibt abzuwarten. Philipp Heller, Lohnexperte bei der Beratungsfirma Klingler Consultants, ist aber zuversichtlich, dass die Schweiz in die richtige Richtung steuert. «Der Staat nimmt aktuell beispielsweise dadurch Einfluss, dass er von Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, einen Nachweis der Lohngerechtigkeit verlangt.» Genau diese proaktive Herangehensweise sei es, die etwa in Skandinavien dazu geführt habe, dass die Lohndiskriminierung dort stark zurückgegangen sei.