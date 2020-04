Lockerung des Lockdowns – mit diesen Sicherheitsmassnahmen dürfen erste Branchen öffnen

Ein halbes Dutzend Kantone fordert vom Bundesrat eine Öffnung aller Geschäfte bereits am nächsten Montag, dem 27. April. Der Bundesrat will in dieser ersten Etappe unter anderem Gartencenter und Baumärkte öffnen.

Und was besonders zu reden gibt: Die Sortimentsbeschränkungen in Lebensmittelläden werden aufgehoben. Wenn sich Güter des täglichen Bedarfs und weitere Güter auf der gleichen Verkaufsfläche befinden, dürfen sie verkauft werden. Noch hat der Bund nicht genau festgelegt, welche Produkte die grossen Detailhändler verkaufen dürfen, die kleinen Läden fühlen sich aber benachteiligt. Deshalb macht auch das Parlament Druck auf den Bundesrat. Die Wirtschaftskommission des Ständerates hat den Bundesrat in einem Brief aufgefordert, dass es keine Wettbewerbsverzerrungen geben dürfe.

«Es kann nicht sein, dass die Migros ab dem 27. April wieder Schuhe verkaufen kann, der Schuhhändler aber nicht», sagt Kommissionspräsident Christian Levrat. Er zeigt sich aber überrascht von der «Leichtfertigkeit, mit welcher kantonale Regierungen eine vollständige Öffnung der Läden am 27.4. fordern» und warnt vor einer zweiten Ansteckungswelle. Darüber hatte auch die Wirtschaftskommission lange und ausführlich diskutiert. Gemäss Erich Ettlin (CVP/OW) geht die Mehrheitsmeinung der Kommission eher Richtung stärkere Lockerung.

Das gilt auch für eine zweite Forderung, welche die Kommission nächste Woche mit Gesundheitsminister Alain Berset diskutieren will. Nämlich, ob es nicht Sinn machen würde, die regionalen Unterschiede bei den Öffnungsschritten stärker zu berücksichtigen. Genf ist zum Beispiel viel mehr vom Coronavirus betroffen, als die Zentralschweizer Kantone. Die Konferenz der kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren fordert indes eine möglichst einheitliche Lösung, weil es sonst zu Wanderbewegungen komme. (dk)