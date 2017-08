Einige der Mitstreiterinnen von Seyran Ates kommen aus der Schweiz. So nahmen an der Eröffnung der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin im Juni neben der bekannten Schweizer Islamkritikerin Saida Keller-Messahli auch die Islamwissenschafterinnen Jasmin El Sonbati und Elham Manea teil.

El Sonbati, Baslerin mit ägyptischen Wurzeln, treibt in der Schweiz ein Projekt voran mit dem Namen «Offene Moschee Schweiz». Das nächste von ihr initiierte Freitagsgebet, bei welchen Frauen an der Seite von Männern beten, findet am 15. September in der Zürcher St. Anna Kapelle statt. Von einem eigenen Gebetsraum sind die liberalen Muslime um El Sonbati jedoch weit entfernt. Auch hält sich die Zahl der Sympathisanten in Grenzen, wie der Blick auf Facebook zeigt. Gerade einmal auf 134 Likes kommt die Facebook-Site «Offene Moschee Schweiz». Der von Konvertiten geprägte umstrittene ultrakonservative islamistische Zentralrat (IZRS) hat dagegen mehr als 37'000 Likes.

Gegenüber der «Nordwestschweiz» sagt Jasmin El-Sonbati, man lasse sich vorerst Zeit. Im Gegensatz zu den Berliner Muslimen um Seyran Ates mangle es der Bewegung in der Schweiz noch an professioneller Organisation, Aufmerksamkeit und Geld.