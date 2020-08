Leser treffen Karin Keller-Sutter: «Streut uns der Bundesrat bei der Zuwanderung Sand in die Augen?»

Die Justizministerin nimmt sich viel Zeit für das Gespräch und die Fotos mit den Teilnehmern, die zwischen 14 und 72 Jahre alt sind. Sie sind eigens für das Treffen mit Keller-Sutter aus der Ostschweiz, der Zentralschweiz, dem Mittelland und aus dem Wallis nach Bern gereist. Nach dem Gespräch führt Keller-Sutter die Runde noch in das Bundesratszimmer. Dort finden die Sitzungen der Regierung statt, die seit der Coronakrise oft in erhöhtem Rhythmus tagt.

Mit der sogenannten Begrenzungsinitiative – die Gegner sprechen lieber von «Kündigungsinitiative» – will die SVP erreichen, dass die Schweiz die Zuwanderung von Ausländern aus der EU «eigenständig» regeln kann. Zum einen soll die geltende Personenfreizügigkeit abgeschafft werden. Und zum anderen soll die Schweiz mit anderen Ländern auch keine neuen Verträge oder Verpflichtungen eingehen dürfen, mit denen Ausländern eine Personenfreizügigkeit gewährt wird. Ein Ja am 27. September würde das Ende des Freizügigkeitsabkommens mit der EU bedeuten. Gemäss der Initiative müsste der Bundesrat zuerst auf dem Verhandlungsweg versuchen, es innerhalb von zwölf Monaten einvernehmlich aufzulösen. Klappt dies nicht, muss er das Abkommen innert eines weiteren Monats kündigen.

Josef Danielli: Der Bundesrat und ein Grossteil der Parlamentarier streuen uns mit Falschaussagen Sand in die Augen. Zum Beispiel damit, dass die nötigen Spezialisten nicht mehr kämen. Als Zeitzeuge sage ich: Das ist falsch. In den 1980er- und 90er-Jahren erhielten wir immer die Techniker, die wir brauchten.

Keller-Sutter: Ich gebe Ihnen recht. Wir haben alles, um selbstbewusst auftreten zu können. Die Schweiz ist ein zuverlässiger Partner in Europa, sie leistet sehr viel. Es geht aber nicht um eine Abstimmung darüber, wie sympathisch wir die EU finden. Die Schweiz und die EU müssen ja nicht heiraten, wir haben aber ein grosses Interesse an einem geregelten Verhältnis mit der EU. Aber ich kann vieles nachvollziehen, was Sie sagen. Manchmal ärgern mich bei der EU gewisse Dinge auch.

Senn: Ich möchte an die Krise in Japan vor 30 Jahren erinnern. Sie führte zu einer Abwärtsspirale. So etwas befürchte ich auch für die Schweiz.

Keller-Sutter: Der Bundesrat hat in den letzten Monaten alles darangesetzt, das Land durch die Krise zu führen. Wir stellten Covid-19-Kredite zur Verfügung und gingen mit der Kurzarbeitsentschädigung weit über das hinaus, wofür sie eigentlich vorgesehen ist. Wichtig wird nun der Schuldenabbau sein. Ein eigentliches Konjunkturprogramm sieht der Bundesrat nicht vor. Bis Ende Jahr wollen wir aber prüfen, was wir tun können, um unseren Standort zusätzlich zu stärken.

Keller-Sutter: Ich bin jahrelang in den Stosszeiten mit dem Zug gefahren. Mit einem Ja zur BGI ändern wir nichts an der Auslastung des ÖV. Die Initianten sagen selber, dass die Schweiz Zuwanderung braucht. Mit einer Initiative, welche die Zuwanderung nicht senkt, sollten wir den bilateralen Weg nicht aufs Spiel setzen.

Danielli: Schön, dass Sie sich in der Ostschweiz noch immer zuhause fühlen. Als Bundesrätin müssen Sie aber – das ist kein Vorwurf – garantiert nie in der Rushhour mit dem ÖV durch eine grössere Stadt fahren. Deshalb wissen Sie nicht, wovon Sie reden. Sorry, wenn ich das so deutlich sage.

Keller-Sutter: Zuwanderung führt immer zu Fragen wie: Wer sind wir? Wie behaupten wir uns? Ich habe den Eindruck, dass wir ein starkes Volk sind, das seine Tradition hochhält. Wir haben mit 25 Prozent einen hohen Ausländeranteil. Ich habe aber nicht den Eindruck, ich sei in der Ostschweiz nicht mehr zuhause. Jedenfalls rede ich noch richtigen Ostschweizer Dialekt. Es liegt an uns, unsere Werte vorzuleben und einzufordern.

Keller-Sutter: Dieses Szenario gibt es natürlich. Dabei spielt das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse eine wichtige Rolle. Heute werden Produkte, die in der Schweiz hergestellt werden, im EU-Raum ohne Formalitäten anerkannt. Bei einem Ja wäre das nicht mehr der Fall. Diesem Problem könnten grosse Unternehmen mit Filialen im EU-Raum ausweichen. Gestraft wären die KMU, die 97 Prozent der Unternehmen in der Schweiz ausmachen. Sie sind meistens an den Standort gebunden und haben keine Filiale in der EU.

Kunz: Wäre der Zugang zu den europäischen Universitäten bei einem Ja tatsächlich so stark beschnitten, wie behauptet wird?

Keller-Sutter: Es gibt fast 500'000 Auslandschweizer, die in der EU arbeiten, leben und studieren. Sie hätten, nach meinem Dafürhalten, Besitzstandswahrung. Was aber nicht mehr möglich wäre: einfach so in Deutschland zu arbeiten oder in Frankreich zu studieren. Ich habe 1982 selber in London studiert. (Schaut Ladina Frey an, lacht) Da waren Sie noch gar nicht auf der Welt. Studenten, die nicht aus der EU kamen, mussten horrende Studiengebühren bezahlen. Heute kann sich ein Schweizer oder eine Schweizerin ohne diese Hürden auch an der Sorbonne einschreiben.

Suppiger: Die Wirtschaft droht, dass die Bilateralen I bei einem Ja kippen. Es gibt aber auch Verträge, die im Interesse der EU sind.

Keller-Sutter: Da haben sie recht. Aber bei einer Kündigung der Personenfreizügigkeit fallen die Bilateralen I automatisch weg. Die EU hat vier Grundfreiheiten: Personenfreizügigkeit, Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr. Das ist ihr Fundament, eine Art Verfassung. Deshalb ist es für sie schwierig, hier nachzugeben. Das wäre, wie wenn die Schweiz den Föderalismus ausser Kraft setzen müsste – oder die direkte Demokratie. Wir haben diesen Vertrag nun mal so abgeschlossen. Sollen wir für so viel Unsicherheit ein derart grosses Risiko eingehen und unsere stabilen Beziehungen aufs Spiel setzen? Zuwanderung brauchen wir ja auch ohne Freizügigkeit. Und haben wir dann wirklich viel weniger Zuwanderung? Ich weiss es nicht. Ich bin nicht risikoscheu. Hier würde ich dieses Risiko wegen der Arbeitsplätze aber nicht eingehen. Gerade in der heutigen Zeit nicht.