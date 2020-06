Leichter Anstieg: Das BAG meldet 37 Neuansteckungen mit dem Coronavirus

(mg/agl) Damit gibt es in der Schweiz und Liechtenstein nun insgesamt 31'183 Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind. Wie das BAG am Mittwoch schreibt, sind mittlerweile 1678 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das sind gleich viele wie am Vortag. Nachdem die Fallzahlen in den letzten Tagen konstant tief waren, sind sie nun wieder etwas angestiegen. Am Dienstag hatte das BAG 15 Neuansteckungen gemeldet, am Montag 14. Insgesamt wurden in der Schweiz bisher 475'224 Coronatests durchgeführt, 8 Prozent waren positiv.