Leiche in Abfallsack: Toter von Kirchberg war Drogenkurier

(kapo/dh) Bei der am Sonntagnachmittag an einem Waldrand in Rupperswil in der Gemeinde Kirchberg gefunden Leiche handelt es sich um einen Drogenkurier. Bei der Obduktion der äusserlich unversehrten Leiche fanden die Gerichtsmediziner insgesamt mehrere 100 Gramm in Fingerlingen verpacktes Kokain und stellten einen Darmdurchbruch fest, teilte Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag mit. Gewalteinwirkung auf den Körper des Mannes konnte keine erkannt werden; todesursächlich sei der Darmdurchbruch gewesen. Ob einer der Fingerlinge geplatzt ist, kann Polizeisprecher Hanspeter Krüsi am Dienstagmittag noch nicht sagen. «Die toxikologische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.»

Die unbekleidete Leiche wurde dann laut der Polizei in einem Kehrichtsack an einem Waldrand in Kirchberg ausgesetzt. Wann und auf welche Weise dies geschah, ist gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen nicht bekannt. Ebenso sind die Identität, die Herkunft und der Sterbeort des hellhäutigen Mannes mittleren Alters unbekannt. Es seien nun verschiedenste Abklärungen und Ermittlungen veranlasst worden. «Unter anderem haben wir den Leichenfund auf allen polizeilichen Kanälen im In- und Ausland kommuniziert und warten derzeit, ob eine andere Polizeistelle denn Mann wiedererkennt», sagt Krüsi. Auch die Reifenspuren, welche nahe des Leichenfundortes gesichert wurden, stellen einen Teil der Ermittlungen dar. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen hat eine Strafuntersuchung eingeleitet.