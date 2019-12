Lawinenunglück in Andermatt: Kritiker warnten früh vor Gefahren

Am 14. Dezember 2018 kamen Heerscharen von Menschen an die Feier zur Vollendung der Skiarena Andermatt-Sedrun. Für die damalige Urner Regierungsrätin wurde damit «eine Vision zur Realität», wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Auch für den Investor Samih Sawiris war der Tag von Bedeutung: «Andermatt ist jetzt eine Destination, die überall anerkannt ist.»

An jenem Tag vor etwas mehr als einem Jahr wurde in Sedrun die Gondelbahn, mit der man den Schneehüenerstock erreicht, eröffnet. Nur wenige Tage später wurde auch die dazugehörende Piste «Hinter Felli» in Betrieb genommen. Damit war der Zusammenschluss der Skigebiete Sedrun und Andermatt Realität.

Der damalige CEO von Andermatt Swiss Alps AG, Franz-Xaver Simmen, erklärte: «Bisher gab es über den Oberalppass nur die Strasse und die Schiene. Heute eröffnen wir die dritte Dimension, nämlich die Verbindung über die Berge.»

Gerade mal ein Jahr später geschieht das, was jedem Tourismusverantwortlichen Alpträume bereitet: Während der Weihnachtsferien kommt es am 26. Dezember zu einem Lawinenniedergang – mitten auf eben jener Piste, die ein Jahr zuvor eröffnet worden ist. Sechs Personen werden verschüttet. Es grenzt an ein Wunder, dass alle Verschütteten geborgen werden konnten. Lediglich zwei davon wurden leicht verletzt, die restlichen vier kamen mit dem Schock davon.