Lawinenniedergang mit sechs Verschütteten: Ursache weiter offen – Verletzte konnten Spital verlassen

Eine der Verletzten Personen habe schon am Donnerstagabend das Spital verlassen können, die andere sei über Nacht zur Kontrolle im Spital behalten worden, sagte Reto Pfister, Kommandant der Kantonspolizei Uri, am Freitag auf Anfrage.

Die Polizei klärt ab, wer oder was die Lawine ausgelöst hatte und ob es richtig gewesen sei, dass die Piste am Donnerstag geöffnet war. Diese Abklärungen dauerten noch an, sagte Pfister. Es seien nicht einfache Fragen, die beantwortet werden müssten.

Am Donnerstag war im Skigebiet am Oberalppass eine Gleitschneelawine auf eine geöffnete und markierte Piste niedergegangen. Sechs Personen wurden von der Schneemasse verschüttet. Vier von ihnen blieben unverletzt, zwei wurden leicht verletzt.