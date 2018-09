Im Auftrag des Ständerats verfasste die Regierung einen 16-seitigen Bericht zur Frage, was andere Länder unternehmen, damit ihre Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen im Ausland zur Rechenschaft gezogen werden können. Geprüft wurde auch, wie solche Massnahmen in der Schweiz umgesetzt werden könnten.

Weder gut noch schlecht

Das Fazit der Analyse: Im Vergleich mit Dänemark, Deutschland, Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden, den USA und Kanada sind Opfer von Menschenrechtsverletzungen durch Schweizer Unternehmen im Ausland durchschnittlich geschützt. Die Schweiz liegt etwa bei der strafrechtlichen Haftung "in der Norm".

Das heisst aber nicht, dass das Schweizer Recht alle schweren Menschenrechtsverletzungen abdeckt. "Die Unsicherheiten und Einschränkungen des schweizerischen Strafrechts in diesem Bereich genügen gewissen Erfordernissen nicht, die in den Handlungsanleitungen des Uno-Hochkommissars für Menschenrechte genannt werden", schreibt der Bundesrat. Dies sei jedoch auch in vielen anderen Ländern der Fall.