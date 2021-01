«Lasst meinen Vater in Ruhe»: Tochter des schwer kranken Sepp Blatter erhebt Vorwürfe gegen die Fifa

Der Beginn des Spitalaufenthalts fiel in die Zeit der Festtage – unzählige Menschen richteten meinem Vater Glückwünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr aus. Als er dann nicht reagierte, kamen viele sorgenvolle Zuschriften und Anrufe – aus dem familiären Umfeld und von Freunden rund um den Globus. An dieser Stelle möchte ich mich für den grossen moralischen Support, aber auch für das respektvolle Verhalten bedanken. Es tut gut zu wissen, dass mein Vater so viele wahre Freunde hat.

Von der Museums-Klage weiss er noch nichts. Und das ist auch gut so. Er würde sich nur unnötig aufregen. Wir halten diese negativen Dinge so lange wie möglich von ihm fern.

Er hat einen harten Walliser Kopf und pflegt solche Dinge zu überspielen. Aber als Tochter weiss ich, dass dies alles nicht spurlos an ihm vorbeiging. Schliesslich arbeitete er 41 Jahre mit all seiner Energie und ganzem Herzblut für die FIFA – er machte aus einem kleinen Verein mit roten Zahlen und elf Mitarbeitern ein hochrentables Unternehmen mit einer tadellos funktionierenden Administration. Und plötzlich wird er behandelt wie ein Schwerverbrecher. Das traf ihn. Ich fordere kein Denkmal für meinen Vater, aber er hätte es verdient, dass man seine Leistung anerkennt und ihm vielleicht bei Gelegenheit auch einmal dankt.

Das war ihm aber nicht anzumerken – er trat noch im Herbst zu stundenlangen Befragungen in Bern an.

Ich bin keine Medizinerin – und auch keine Psychologin. Aber wenn man bedenkt, was mein Vater in den letzten fünf Jahren alles einstecken musste, welche Vorverurteilungen – ohne, dass ein staatliches Gericht ein Urteil gegen ihn gesprochen hätte –, kann man sich vorstellen, dass er unter grossem Druck gestanden hat.

Bei der FIFA kam es immer wieder zu Korruption, auf verschiedensten Ebenen. Glauben Sie denn wirklich, dass sich Ihr Vater in den über 40 Jahren, als er dort arbeitete, nichts zuschulden kommen liess?

Ja, er ist unschuldig, davon bin ich felsenfest überzeugt. Der einzige Fehler, den ich ihm anlaste: er war und ist zu vertrauensselig.

Ihr Vater wird im März 85 Jahre alt. Ein alter Freund von ihm sagte kürzlich im Gespräch: Er hoffe einzig, dass Sepp seine Rehabilitierung noch erlebe -

(heftig) Glauben Sie ernsthaft, dass es eine Gelegenheit zur Rehabilitation gibt? Ich glaube es nicht! Von der FIFA unter Infantino kann man da gar nichts erwarten.

Sie glauben, dass Ihr Vater von der FIFA unfair behandelt wird. Ausgerechnet vom Weltfussballverband, der Fairness angeblich so gross schreibt. Verbittert Sie das?

Verbittern – nein. Es macht mich traurig. Mein Vater hat so viel für die FIFA erreicht. Es war seine Lebensaufgabe, er hat nur für sie gelebt, und dabei ist leider seine Familie zu kurz gekommen. Und jetzt kommt da so einer und will alles zerstören, was mein Vater aufgebaut hat. Das ist ein Zeichen von Unsicherheit und Schwäche. Aber Infantino wird immer im Schatten meines Vaters stehen – da kann er tun, was er will.

Was erwarten Sie von Infantino, von der Fifa in Bezug auf Ihren Vater?

Wie gesagt: Von Infantino nichts! Von der FIFA hätte ich schon erwartet, dass sie meinem Vater dankt für alles,was er für den Fussball weltweit geleistet hat. Verstehen Sie mich richtig: Ich rede hier als Tochter, es geht mir um das Leben meines Vaters. Er hat es verdient, den Rest seines Lebens zu geniessen, ohne ständig von seinem früheren Arbeitgeber torpediert zu werden.

Sie erwarten, dass die Fifa ihre Strafklagen zurückzieht?

Ja, das erwarte ich. Ich appelliere mit aller Vehemenz, meinen Vater in Frieden zu lassen und ihm das zu gewähren, was er auf dem Weg zu einer hoffentlich vollständigen Genesung braucht: Ruhe, Zeit und Erholung.