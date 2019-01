Kunstturntalent, Miss Bern, Klimastar. Für Roland Rino Büchel ist Greta Thunberg nicht mehr als eine Fortsetzung der verschiedenen Erscheinungsformen von zu grossem elterlichen Geltungsdrang.

«Lächerlich, diese ganze Geschichte», sagt der St.Galler SVP-Nationalrat über das Phänomen Greta Thunberg. Am World Economic Forum WEF 2019 in Davos vergangene Woche war die 16-jährige Schwedin auch in der Schweiz ein regelrechter Medienmagnet.

Ob sie mit ihrem Vater aus dem Zug stieg, ihre Rede hielt, Sitzstreiks im Schnee veranstaltete oder bei Minustemperaturen im Zelt nächtigte – der Medienrummel war ihr gewiss. Regung zeigte die junge Klimaschützerin mit dem Aspergersyndrom derweil wenig. Viel mehr verlangt sie das von anderen: «Ich will, dass ihr in Panik geratet», sagte sie etwa.