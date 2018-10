Alle Verletzten seien inzwischen geborgen und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Sprecher weiter. An Bord des Reisecars waren nach seinen Angaben 25 Menschen. Er korrigierte erste Schätzungen, dass 40 Passagiere an Bord waren. Unter den Verletzten ist auch der Busfahrer.

Die Zeitung "Corriere del Ticino" zeigte mehrere Fotos mit zahlreichen Einsatzwagen und einem weissen Reisebus, der im Bereich der Fahrerkabine schwer beschädigt war.