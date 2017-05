Christoph Blocher tut es und Ernesto Bertarelli auch: Die beiden Milliardäre gehören zu den wichtigsten Kunstsammlern im Land. Doch die bedeutsamsten Vertreter ihres Metiers sind

sie deswegen noch lange nicht – der Titel geht ebenso wenig an einen anderen Mäzen. Denn als grösste Förderin der einheimischen Gegenwartskunst gilt die öffentliche Hand. Allen voran die Eidgenossenschaft.

Vor genau 130 Jahren haben sich Parlament und Bundesrat zu staatlichen Ankäufen verpflichtet. Federführend dabei ist die Eidgenössische Kunstkommission, die jedes Jahr eine Auswahl von Werken zum Kauf empfiehlt. Die Sammlung des Bundes umfasst mittlerweile 21'000 Objekte, darunter befinden sich auch solche von hohem Wert. Alberto Giacometti und Ferdinand Hodler sind ebenso vertreten wie die zeitgenössischen Künstler Roman Signer und Pipilotti Rist. Der Gesamtwert der Sammlung wird nicht offiziell beziffert, zuletzt wurde dieser auf über 500 Millionen Franken geschätzt.

Die Kunstwerke gehören indirekt der Bevölkerung. Ein grosser Teil davon ist in der Öffentlichkeit dennoch nicht zu sehen. Rund 10'000 Werke lagern nämlich in einem Depot an der Berner Monbijoustrasse. Derweil hängen 6000 Werke in repräsentativen Räumen der Verwaltung und in diplomatischen Vertretungen der Eidgenossenschaft im Ausland. Der Rest wird Museen als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Lücken im Inventar

Unter Kennern geniesst die staatliche Sammlung einen guten Ruf. Kritischer sind da schon die unabhängigen Inspektoren des Bundes: Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) befasste sich bereits mehrfach mit den Kunstwerken. Zuletzt mahnte sie vor fünf Jahren zu einem besseren Umgang damit. Das Bundesamt für Kultur (BAK) verwaltet die Sammlung, die in einer Datenbank inventarisiert wird. Wie die EFK in mehreren Berichten aufzeigte, wurden die Werke und Standorte beileibe nicht von allen Dienststellen des Bundes vorschriftsgemäss ins Inventar eingetragen. Die mangelnde Sorgfalt führte dazu, dass Werke auf ungeklärte Weise verschwanden.

Das BAK versprach daraufhin Besserung. 2013 sagte der Leiter der Bundeskunstsammlung dem «TagesAnzeiger», es habe sich unterdessen viel getan. «Die Ausleihe und das Inventar haben wir heute im Griff.»

Erneut sind es nun die Finanzkontrolleure, die Zweifel an dieser Aussage aufkommen lassen. Die EFK untersuchte das Inventar und die finanzielle Bewertung der Sammlung abermals. Der Prüfbericht ist derzeit nicht öffentlich zugänglich. In ihrem neusten Tätigkeitsbericht hält die EFK jedoch summarisch fest: Seit ihrer letzten Untersuchung seien «aufgrund der fehlenden Ressourcen und des Abgangs von zwei Mitarbeitenden beim BAK nur wenige Fortschritte zu verzeichnen». Konkret fehlten ausgeliehene Werke im Inventar. Ebenso gebe es keine genauen Angaben, wie viele Werke vermisst sind. Zudem sei es nicht immer möglich, den Weg von Leihgaben nachzuverfolgen.

Weil der Prüfbericht erst zuhanden der Finanzdelegation des Parlaments veröffentlicht worden ist, will sich EFK-Direktor Michel Huissoud auf Anfrage der «Nordwestschweiz» nicht zu weiteren Details äussern. Er verweist auf die Ankündigung des BAK gegenüber seiner Behörde, die Empfehlungen der Kontrolleure umzusetzen.

450 Werke vermisst

Ist die neuerliche Kritik also nicht mehr berechtigt? Der Leiter der Bundeskunstsammlung weilt derzeit in den Ferien. BAK-Sprecher Daniel Menna bestätigt jedoch: «Wir haben den Bericht zur Kenntnis genommen. Der Grossteil der Empfehlungen ist mittlerweile bereits umgesetzt worden, der andere wird es noch in diesem Jahr.» So sei etwa das Ressourcenproblem inzwischen behoben und die zuständige Abteilung wieder voll besetzt. Ebenso habe man den Vorschlag der EFK aufgenommen, «die Werke von hohem Wert zu identifizieren, um die Verwaltung gezielter danach auszurichten». Und schliesslich seien heute auch die Kontrollen strenger.

Sehr wohl bezifferbar ist laut dem BAK allerdings, wie viele Kunstwerke nicht mehr auffindbar sind. Rund 450 Objekte gelten demnach als vermisst – die Rede ist von «Altlasten». Die Verantwortlichen betonen, viel dafür getan zu haben, um neuerliche Verluste zu verhindern. Es liegt nun wiederum an den Finanzkontrolleuren, zu überprüfen, ob das tatsächlich zutrifft.