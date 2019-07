(pd/mvr) Gemäss Informationen der Kantonspolizei wurde ein Hund von einer Kuhherde zu Tode getrampelt. Für diese Annahme stützt sich die Polizei auf Aussagen des zuständigen Älplers und eines beim Zwischenfall ebenfalls verletzten Hundehalters. Der Älpler rief am Dienstag die Polizei an und schilderte, dass seine Mutterkuhherde aufgebracht sei und in unmittelbarer Nähe ein Hund regungslos auf der Alpweide liege. Abklärungen der Polizei ergaben, dass sich der Vorfall im Gebiet zwischen Bannalp und Schonegg oberhalb von Wolfenschiessen bereits am Montagnachmittag zugetragen hat, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt.

Ein Wanderer geriet unter eine Mutterkuh

Ein involvierter Hundehalter beschrieb den Hergang so: Er und ein weiterer Hundebesitzer seien mit zwei anderen Personen und den beiden angeleinten Hunden auf einer Wanderung gewesen. Dabei querten sie die besagte Alpweide, bei der eine Tafel zur Rücksichtnahme auf die Mutterkühe auffordert.