Krise beim Circus Royal – Branchenkenner sagt voraus: «Es werden weitere Zirkusse schliessen müssen»

Artisten aus anderen Ländern arbeiten gerne bei einem Zirkus in der Schweiz. Vor allem durch den National-Circus Knie hat die Schweiz in der internationalen Zirkuswelt einen guten Ruf. Eine Saison hierzulande ist daher eine wichtige Referenz für Artisten. Diese Einschätzung äussert Filip Vincenz. Der Zirkus-Experte präsidiert den Club der Circus-, Variété- und Artistenfreunde Schweiz und nimmt Stellung zur Krise beim Thurgauer Circus Royal.

Da habe er schon gedacht, dass sich der Betrieb so nie finanzieren lasse. Der Zirkus habe einen etwas trostlosen Eindruck gemacht. «Auch von aussen sah es nicht gerade einladend aus.» Das Programm sei aber sehr schön gewesen, betont Vincenz.

Trotzdem ist er nicht überrascht, wie sich die Lage entwickelt hat. Im Verlauf der Tournee habe man erfahren, dass Artisten abgereist seien, dann sei im August die Raubtiernummer aus dem Programm genommen worden und schliesslich habe man auch von erheblichen Problemen finanzieller Art gehört.

Circus Royal hat aufgrund seiner Grösse hohe Fixkosten

Der Club der Circusfreunde, den Filip Vincenz präsidiert, will seinen Mitgliedern sowie einer breiten Öffentlichkeit die circensische Kunst durch seine Aktivitäten näherbringen und pflegt Kontakte zu den verschiedensten Zirkusunternehmen im In- und Ausland. Zudem vergibt der Club an renommierten Nachwuchsfestivals Förderpreise für junge Artistentalente. Auch am Internationalen Circusfestival von Monte-Carlo durfte er mehrmals einen Sonderpreis verleihen.

Wenn ein Zirkus-Unternehmen für negative Schlagzeilen sorge, wirke sich das oft negativ auf die ganze Branche aus. Man müsse aber immer die Umstände beachten. Der Circus Nock, der diesen Frühling sein Aus verkünden musste, habe bis zum Schluss ohne Qualitätseinbussen gearbeitet – im Gegensatz zum Circus Royal.

Vincenz wehrt sich dagegen, dass wegen solcher negativer Schlagzeilen alle Zirkusunternehmen in den gleichen Topf geworfen werden. Der traditionsreiche Zirkus Stey zum Beispiel, der ebenfalls in der Ostschweiz unterwegs sei, mache seine Sache gut. «Der Zirkus Stey ist etwas kleiner, regionaler verankert und tritt auch in kleineren Dörfern auf.» Deshalb gelte: