Auch in den nach wie vor gültigen Empfehlungen des Büros aus dem Jahr 2007 wird kein Maximalbetrag definiert, den Geschenke in ihrem Wert übersteigen dürfen. Ein Blumenstrauss oder eine Flasche Wein: für das Ratsbüro «ohne weiteres von der Strafbarkeit auszuschliessen». Und auch Einladungen zu Essen oder zu kulturellen und sportlichen Anlässen könne bedenkenlos Folge geleistet werden, selbst wenn dafür einige hundert Franken ausgegeben würden. Doch was, wenn die Sponsoren – wie regelmässig beispielsweise beim Filmfestival in Locarno – auch noch eine Übernachtung in einem Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel hinzufügen?

In einem Punkt immerhin sind die Empfehlungen des Ratsbüros relativ klar: National- und Ständeräten, die von Interessenorganisationen auf eine Reise eingeladen werden, wird geraten, selbst für die Kosten aufzukommen. Freilich halten sich längst nicht alle daran, wie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen einer geplanten Parlamentarier-Reise auf Einladung der Nagra zeigen (siehe Kasten rechts). Verbindlich sind die Empfehlungen des Ratsbüros ohnehin nicht – weil es das Parlament so will. Als die Berner SP-Nationalrätin Nadine Masshardt 2016 mittels parlamentarischer Initiative forderte, den genannten Passus betreffend Reisekosten ins Parlamentsgesetz zu übernehmen, blieb sie chancenlos. Mit vereinter Kraft bodigten SVP, FDP, CVP und BDP das Ansinnen.

Seit Jahrzehnten wehren sich insbesondere der Freisinn und die Schweizerische Volkspartei erfolgreich gegen Transparenz in der Politik-, Parteien- und Abstimmungsfinanzierung. Hauchdünn gewannen die beiden Parteien zuletzt in der zurückliegenden Sommersession eine Abstimmung, bei der es um Nebenbeschäftigungen ging. 93 Nationalräte waren gegen eine Deklarationspflicht, mit der Ratsmitglieder fortan hätten angeben müssen, ob sie ein Nebenamt ehrenamtlich oder bezahlt ausüben. 92 waren dafür.

Korruptionsexperte Pieth kritisiert den Entscheid scharf: «Die Schweiz nimmt in Kauf, eine gekaufte Demokratie zu sein.» Wenn ein Politiker zusätzlich zu seinem Parlamentariergehalt einige hunderttausend Franken verdiene, sei dies zwar nicht a priori falsch, sagt der durch sein Engagement für einen ethisch korrekt geführten Weltfussballverband Fifa international bekannt gewordene Bündner; doch müssten die Stimmbürger zwingend darüber informiert werden.

Mangels Transparenz wisse beispielsweise kaum jemand, dass rund 70 National- und Ständeräte «von der Tabak-Industrie gekauft sind», wie Pieth sagt. Die Abhängigkeit, welche die Tabaklobby mit der Vermittlung lukrativer Mandate geschickt aufrechterhalte, verhindere jeden nachhaltigen Kampf gegen die gesundheitsschädigende Droge. «Deshalb darf in der Schweiz nach wie vor bedeutend hemmungsloser für Tabakprodukte geworben werden als in jedem anderen europäischen Land.» Unabhängig davon, ob Pieth mit seiner Unterstellung recht hat: Fakt ist, dass die Räte kürzlich sämtliche vom Bundesrat zulasten der Branche vorgeschlagenen Verschärfungen aus dem Tabaksteuer- und aus dem Tabakproduktegesetz strichen.

Rücktritte sind die Ausnahme

Trotz Kritik aus berufenem Munde: Im internationalen Vergleich steht die Schweiz gar nicht mal so schlecht da. So belegt sie im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International, der die im öffentlichen Sektor herrschende Korruption misst, hinter Neuseeland und Dänemark aktuell gemeinsam mit Finnland und Norwegen Rang drei. Auch geniessen die staatlichen Behörden grosses Vertrauen: Nur elf Prozent der 2016 von derselben Organisation befragten Schweizer glauben, die meisten oder alle Parlamentarier seien korrupt. In Bezug auf die Mitglieder des Bundesrats liegt der Wert bei bloss acht Prozent.

Sogar wenn das Vertrauen in einem Einzelfall mal empfindlich gestört ist und ein Politiker der Korruption dringend verdächtigt wird, scheidet er hierzulande nicht zwingend aus dem Amt aus. Eher wächst nach einigen Wochen am medialen Pranger Gras über die Sache, und spätestens nach ein paar Monaten ist der Skandal erfolgreich ausgesessen. Zu Verurteilungen wegen Bestechung oder Vorteilsannahme kommt es in der Schweiz ohnehin höchst selten – nur schon deshalb, weil die meisten Fälle strafrechtlich gar nicht erst verfolgt werden können, weil die Parlamentskollegen die Immunität des fehlbaren Politikers nicht aufheben, wie beim Fall um den Basler SVP-Nationalrat Christian Miesch.