Konsumenten sollen wissen, wie geschlachtet wurde

(wap) Eine parlamentarische Initiative hatte verlangt, dass Halalfleisch von Tieren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden, besonders deklariert werden soll. Nachdem die Antworten in der Vernehmlassung mehrheitlich negativ ausgefallen sind, hat die nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur die Initiative am Freitag abgelehnt. Die Deklaration wecke falsche Erwartungen, so die Kmomission.

Sie beauftragt den Bundesrat nun, das Lebensmittelrecht so anzupassen, dass bei allem Fleisch die Schlachtmethode angegeben wird. Da das aktuelle Lebensmittelrecht bereits die Rückverfolgbarkeit vorschreibe, sei dies relativ einfach durchzusetzen und stehe auch nicht im Widerspruch zu europäischen Normen.