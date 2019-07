Während Bauernpräsident Markus Ritter über den Klimawandel spricht, fressen wenige Meter von ihm entfernt Dutzende Kühe in aller Ruhe ihr Heu.

Ihnen ist der Rummel egal, den der Bauernverband mit seiner Medienkonferenz gestern auf einem Hof im bernischen Moosseedorf veranstaltete. Dabei geht es auch um sie: Sie sind Opfer und Mitverursacher des Klimawandels, so wie die ganze Landwirtschaft. Denn Kühe stossen Methan aus, ein Treibhausgas, das für den Klimawandel mitverantwortlich ist.

Die Menge ist nicht unbedeutend: 13 Prozent der Schweizer Treibhausgasemissionen stammen aus der Landwirtschaft, fast die Hälfte davon ist Methan. Hinzu kommen Lachgas und CO2.

Die Folgen bekommen die Landwirte hautnah mit. «Wir Bauern spüren die Klimaveränderung bei unserer täglichen Arbeit», sagt CVP-Nationalrat Ritter.

Höhere Temperaturen, mehr Wetterextreme und trockenere Sommer stellten die Landwirtschaft vor Herausforderungen. Kurzfristig gebe es zwar auch positive Effekte – Obst, Beeren oder Reben profitierten von den wärmeren Temperaturen. Aber das Negative überwiege klar, sagt Ritter.

Mehr Schädlinge, weniger Erträge

Bleibt der Regen aber länger aus, fehlt es mancherorts an Wasser – so wie letztes Jahr. Bei höheren Temperaturen verbreiten sich zudem Schädlinge schneller. Manche Pflanzen wie die Kartoffeln wiederum vertragen die Hitze nicht gut, was zu weniger Erträgen führt.

Wegen der Trockenheit hatte der Bauernverband vergangenes Jahr einen Forderungskatalog präsentiert, beispielsweise Zollerleichterungen für Heu. Das trug ihm von linker Seite Kritik ein: Der Bauernverband habe jahrzehntelang nicht geholfen, etwas gegen den Klimawandel zu tun, monierte etwa SP-Vizepräsident Beat Jans. Tatsächlich hatte sich der Bauernverband 2016 bei der Vernehmlassung zur Klimapolitik skeptisch gezeigt: Die geplanten Reduktionsziele seien «sehr ambitiös», schrieb er etwa.

Jetzt will der Bauernverband aber vorwärts machen. Die Bauern müssten ihren Beitrag leisten, sagte Ritter (siehe Kasten). Auch politisch müsse etwas gehen: Für die Landwirtschaft sei ein «griffiges CO2-Gesetz von zentraler Bedeutung», schreibt der Verband. «Alle müssen sich beteiligen, sonst werden wir die Ziele nicht erreichen», sagt Ritter. Es brauche deshalb auch eine Flugticketabgabe.