Ostern wird immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Das ist die gültige Faustregel, die jeder in der Schule lernt. Aber: Am 20. März 2019 um 22:58 Uhr hat der Frühling 2019 begonnen, am 21. März war Vollmond und somit müsste am Sonntag, den 24. März, eigentlich bereits Ostern gewesen sein.

Und da es gleich mehrere Definitionen des Frühlingsbeginns gibt, wie den meteorologischen am 1. März, den phänologischen sowie den astronomischen und zugleich kalendarischen, ist die Verwirrung perfekt.

"Der Grund für den diesjährigen Ostertermin liegt rund 1700 Jahre zurück. Die Bischöfe auf dem Konzil von Nicäa beschlossen im Jahr 325, dass Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird, dabei orientierten sich am damals gebräuchlichen Mondkalender", erklärt Metereologe Matthias Habel.

Das Konzil von Nicäa

Durch das Konzil von Nicäa, dem heutigen Yznik in der Türkei, wurde im 4. Jahrhundert der Streit über den richtigen Ostertermin beendet. Ostern kann nach der Festlegung des Konzils nur zwischen dem 22. März und 25. April gefeiert werden. Matthias Habel von WetterOnline ergänzt: Als Frühlingsanfang sei damals der 21. März definiert worden. Man habe den Frühlingsbeginn damals noch nicht so gut berechnen können, habe aber gewusst, dass er niemals später als am 21. März stattfinden wird.

Da der für die Osterberechnung wichtige Vollmond ausdrücklich nach dem "kirchlichen" Frühlingsbeginn am Himmel stehen müsse und nicht etwa am gleichen Tag, beobachteten wir den ersten Frühlingsvollmond erst am 19.04. und der Ostersonntag falle auf den darauf folgenden Sonntag - in diesem Jahr der 21. April, so Habel.

Das Osterparadoxon

In der Fachsprache wird die Abweichung von der Oster-Faustformel als "Osterparadoxon" bezeichnet. Davon gibt es mehrere Arten, in diesem Jahr haben wir es mit einer "Positiven Äquinoktial-Paradoxie" zu tun. Sie besteht immer dann, wenn der tatsächliche Frühlingsanfang bzw. der Frühlingsvollmond nicht an den Tagen eintreten, die dafür im kirchlichen Berechnungsverfahren des Osterdatums verwendet wurden.

Der berechnete Ostertermin weicht also von dem Termin ab, der sich ergibt, wenn man die tatsächlichen Zeitpunkte der astronomischen Ereignisse für die Berechnung heranzieht. Die letzten derartigen Osterparadoxien traten 1943 und 1962 auf, die nächsten entsprechenden Osterparadoxien werden wir erst in den Jahren 2038 und 2057 erleben.