Klimajugend entsetzt über Militär-Szenario Klima-Krawall: «Die Armee sollte besser engagierte Menschen schützen»

Soldaten eines Sanitätszuges übten kurz nach dem Besuch von Greta Thunberg in Lausanne, den Umgang mit einer Klimademonstration. In der Fantasie der Armee-Kader eskalierte eine Demonstration von Umweltschützern und mündete in einer Strassenschlacht mit der Polizei. Es gab eine so grosse Zahl an Verletzten, dass die zivilen Spitäler an den Rand ihrer Kapazitäten kamen. Sanitätssoldaten mussten dann fiktive verwundete Demonstranten und Polizisten verarzten.

Nach dem diese Zeitung die Übung diesen Freitag publik gemacht hat, meldet sich nun die Klimajugend zu Wort. In einer gemeinsam formulierten Stellungnahme zeigen sich die Aktivistinnen und Aktivisten vom Klimastreik «entsetzt, dass die Schweizer Armee ein Szenario übt, in dem Klimademonstrant*innen als gewaltvoll bezeichnet werden.»

Militär sollte schützen, statt zu verdächtigen

«Die zunehmende Kriminalisierung friedlicher Klima-Aktivist*innen, welche von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit und Protest Gebrauch machen, durch den Nachrichtendienst des Bundes und das Militär verurteilen wir aufs Schärfste», schreiben die Aktivisten von Klima-Streik Schweiz weiter.



Sie empfehlen der Armee «in Anbetracht der aktuellen Krise besser die Menschen zu schützen, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen anstatt sie zu verdächtigen.»