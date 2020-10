Kleinbauern-Präsidentin kündet Rücktritt an  – Kilian Baumann soll übernehmen

(sat) Von der SP zu den Grünen: Kilian Baumann, Berner Nationalrat der Grünen, soll im kommenden Frühling das Präsidium der Schweizer Kleinbauernvereinigung übernehmen. Dies teilt der Verein am Montag im Anschluss an die Mitgliederversammlung vom Samstag mit. Der Biobauer wurde an der Versammlung als erster Schritt in den Vorstand gewählt und soll das Präsidium von Regina Fuhrer übernehmen. Die Biobäuerin und Berner Kantonsparlamentarierin der SP präsidiert seit 2011 die Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern (VKMB), wie die Kleinbauern-Vereinigung vor 40 Jahren bei der Gründung hiess.

Neben Baumann an der aus dem Frühling verschobenen Versammlung ebenfalls in den Vorstand gewählt worden sind Lionne Spycher (Ried-Mörel/VS), und Marlen Koch (Root/LU).