Kirchturmbrand in Herzogenbuchsee geht in die Millionen

Am Stephanstag hob die Feuerwehr die Brandwache auf, nachdem Wärmebildkameras noch in der Nacht zuvor zwei Glutnester ausgemacht hatten. Auch die Sicherungsarbeiten auf dem Areal der reformierten Kirche von Herzogenbuchsee waren am Donnerstag nach Angaben der Kantonspolizei Bern abgeschlossen. Allerdings dauerten die Ermittlungen zur Brandursache an.

Am späten Dienstagabend - nach dem zweiten Ausbruch des Feuers in der Kirchturmspitze - war ein Teil von deren Dachkonstruktion eingestürzt und hatte ein Loch ins Kirchenschiffdach gerissen. Aus diesem Grund wurde noch am Donnerstagvormittag die gesamte Kirchturmspitze abgetragen.