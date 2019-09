Über 250 Seiten dick ist die Botschaft zum Datenschutzgesetz, über das der Nationalrat gestern erstmals beraten hat. Es geht um ein Thema von Weltrang: um die informationelle Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter. Das aktuell geltende Gesetz wurde 1992 verabschiedet. «Die Kommunikation untereinander und der Datenaustausch sind heute so vielfältig, dass die Regelung von 1992 nicht mehr standhält», sagte Matthias Jauslin (FDP/AG) im Namen der vorberatenden Kommission. Noch nie wurden so viele Daten gesammelt und gespeichert. Noch nie konnte damit so viel Geld verdient werden.

Gestern fällte der Nationalrat einen Grundsatzentscheid: Mit 120 zu 66 Stimmen lehnte er einen Rückweisungsantrag der SVP ab und trat auf die Vorlage ein. Doch unter Dach und Fach ist damit noch nichts. Lässt am Ende eine unheilige Allianz von SVP und SP das Gesetz abstürzen? Das liegt weiterhin im Bereich des Möglichen. Kommt bis Sommer 2020 kein Gesetz zustande, droht der Schweiz ein weiterer Konflikt mit der Europäischen Union. Brüsseler Beamte prüfen derzeit, ob die EU die Schweiz weiterhin als Drittstaat mit «angemessenem Datenschutz» anerkennt. Die gesamte Wirtschaft habe daran ein Interesse, sagte Kurt Fluri (FDP/SO).

Aus der SVP kam Fundamentalopposition. Ihr Sprecher Gregor Rutz (ZH) wollte nichts wissen von international gleichwertigen Standards. Er sah die Schweiz einem Diktat aus Brüssel unterworfen: «Wir haben langsam genug davon, jeden Unsinn aus der EU ungesehen zu übernehmen.» Eine ausweglose Situation vorerst abgewendet haben im ersten Teil der Detailberatung einige Zugeständnisse von FDP und CVP. So sollen etwa Sozialhilfedaten nun doch weiterhin als «besonders schützenswert» klassifiziert werden. Auch Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) hatte den Rat diesbezüglich zuvor vor einer «Schwächung des geltenden Datenschutzrechts» gewarnt. Die entsprechende Klassifikation soll hingegen nicht für «gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten» gelten – für die Ratslinke ein auch ideologisch wichtiger Punkt.

Profiling möglich ohne ausdrückliche Einwilligung

Gänzlich zufrieden ist freilich keine Fraktion mit dem vorliegenden Entwurf. Insbesondere die Sozialdemokraten erwarten weitere Konzessionen, damit sie dem Gesetz in der Gesamtabstimmung zustimmen. Man wolle einerseits «keine Unterschreitung» des aktuellen gültigen Datenschutzniveaus und andererseits die EU-Äquivalenz sicherstellen, erklärte SP-Sprecher Cédric Wermuth (AG). Ähnlich argumentierte Balthasar Glättli (Grüne/ZH). «Die individuelle Handlungsfreiheit ist ohne informationelle Selbstbestimmung in Gefahr», warnte er.

Vertreter der Mitteparteien wiesen quasi vorauseilend darauf hin, dass notwendige Korrekturen auch noch in der Differenzbereinigung mit dem Ständerat gemacht werden könnten. Dabei ging es vor allem um das sogenannte Profiling. Gemeint ist damit die automatisierte Auswertung von Daten, mit denen bestimmte Merkmale einer Person bewertet werden, um etwa Vorhersagen über ihr künftiges Verhalten zu treffen.

Ein Beispiel: Eine Website verfolgt per Tracker zuerst das Surfverhalten eines Nutzers und unterbreitet ihm dann Kaufempfehlungen. Das möge harmlos sein, wenn ein Mensch ein Buch kaufe, sagte Glättli. «Aber es ist etwas weniger harmlos, wenn es beispielsweise darum geht, was für ein Risiko er oder sie für eine Versicherung darstellt.» Er wollte deshalb eine ausdrückliche Einwilligung für Profiling im Gesetz festschreiben. Trotz Sukkurs von Bundesrätin Keller-Sutter hatte eine Mitte-rechts-Mehrheit für dieses Vorhaben kein Gehör.

Der Ständerat als Zweitrat solle das Profiling nochmals vertieft prüfen, hiess es. Zur Diskussion stehen könnte die Unterscheidung zwischen zwei Profiling-Arten. Bevor es dazu kommt, muss am Mittwoch zuerst die grosse Kammer ihre Detailberatung abschliessen.