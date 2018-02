Der erste Schuss fiel um 13.23 Uhr. Es war der Vater, der abdrückte. Dabei ist der Schnuppertag im Schützenhaus Bülach etwas für Kinder. Die Idee, zum Schiessstand zu fahren, kam von der Mutter und es geht eigentlich um Sohn Colin. Der 11-Jährige ist auf der Suche nach einem Hobby. Fussball mag er nicht, und Konzentrieren zählt zu seinen Stärken.

Im Schiessstand ist das ein grosser Vorteil. So richtig überzeugt wirkt Colin dennoch nicht, als er auf dem grünen Plastikteppich liegt und die Schulterstütze an seinen kleinen Körper drückt.

Dann peitscht ein Schuss aus der Gewehrmündung. Der Knall wird durch die dicken Kopfhörer gedämpft, die im Schiessstand alle tragen müssen. Colin trifft ins Schwarze. Vier von fünf Punkten. «Zuerst hatte ich Angst, aber dann war es gar nicht so schlimm», sagt er, als er wieder steht.

930'000 Schuss Gratismunition

André Grether ist zufrieden. Einem Dutzend Neuinteressierten kann er an diesem Samstagnachmittag im Januar das Schiessen näher bringen. «Das ist doppelt so viel wie im letzten Jahr», sagt der Bülacher Jungschützenleiter. Die Jungen sind zurück im Schiessstand. Das zeigen auch die Teilnehmerzahlen der Jungschützenkurse, an denen Kinder wie Colin noch nicht teilnehmen dürfen. Sie sind ab 15 Jahren freigegeben. 10'079 Jugendliche haben im Jahr 2017 einen solchen Jungschützenkurs absolviert. 2015 waren es noch knapp 7000 (siehe Grafik). Jungschützenkurse sollen auf die Rekrutenschule vorbereiten.