Der kürzeste Weg? Die schnellste Route? Das bequemste Verkehrsmittel? Wer von A nach B kommen will, zerbricht sich über solche Fragen schon mal den Kopf. Die Schweizerinnen und Schweizer organisieren ihre Mobilität zusehends multimodal; das heisst, dass sie je nach Zielort auf ein anderes Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Digitalisierung kann helfen, die jeweils beste Lösung zu finden: Smartphone-Apps etwa ermöglichen es, Züge, Busse, Mietvelos und Carsharing-Fahrzeuge gezielt miteinander zu verknüpfen – sogar mit einem einzigen digitalen Ticket für alle Verkehrsmittel.

Massgeschneiderte Mobilitätsangebote stossen heute jedoch noch auf viele Hindernisse. Angefangen damit, dass entsprechende Dienstleister fehlen. So ist es in der Praxis nicht möglich, alle Verkehrsmittel mit einem Klick zu buchen. Deshalb will der Bundesrat nun nachhelfen. Kurz vor ihrem Abschied im Dezember 2018 hat die damalige Verkehrsministerin Doris Leuthard (CVP) noch eine Vorlage zur multimodalen Mobilität in die Vernehmlassung geschickt.

Gar kein Problem

Der Bundesrat strebt eine sanfte Liberalisierung an. Ein neuer Passus im Personenbeförderungsgesetz sieht vor: Die Anbieter des öffentlichen Verkehrs sollen künftig ihre Daten zu Verkehrsnetzen und Verkehrsmitteln auch Privaten zugänglich machen müssen, ebenso ihre Vertriebssysteme für Fahrausweise. Die Regierung denkt dabei vor allem an sogenannte Mobilitätsvermittler, die kombiniert mit anderen Dienstleistungen attraktive Angebote schnüren könnten. Mögliche Nutzniesser wären nicht zuletzt Anbieter wie Booking.com oder Trivago. Die Schweizer Verkehrsbetriebe sollen «die Chance erhalten, bei der Entwicklung multimodaler Angebote eine zentrale Rolle zu übernehmen», so der Bundesrat. Oder in den Worten von Leuthard: «Investieren wir nicht nur in Beton, sondern auch in Brain und Bytes.»