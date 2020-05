Keine Zeitungen, kein Billard: Gastrosuisse ist unglücklich über «Mikromanagement» des Bundes bei den Restaurants

Billard und Dart sind verboten, Spielautomaten gibt es keine, Zeitungen dürfen nicht gelesen werden, weil sie durch die Hände mehrerer Gäste wandern könnten: Das Schutzkonzept des Gastgewerbes regelt nicht nur Mindestabstände zwischen Tischen oder die Höhe von Trennwänden, sondern auch - sehr ausführlich -, was die Restaurants bei der Wiedereröffnung dürfen und was nicht. Die obligatorische Erfassung aller Gäste konnte der Verband Gastrosuisse in letzter Minute noch abwenden. Gleichwohl stellt Casimir Platzer das «Mikromanagement» des Bundes in Frage. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), das Bundesamt für Gesundheit, das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und der Bundesrat selber hätten zum Teil «schwierige» Auflagen formuliert. Die Trägerverbände Gastrosuisse, Hotelleriesuisse und der Schweizerische Catering Verband hätten aber auch die Gewerkschaften angehört. Auch deren Empfehlungen seien eingeflossen.

Grundsätzlich sind die Branchen und Betriebe angehalten, selber Schutzkonzepte auszuarbeiten. Weder der Bund noch die Kantone nehmen sie offiziell ab; der Bund stellt lediglich Muster- und Standardschutzkonzepte zur Verfügung.

Verwundert über die dringliche Masken-Empfehlung

Diverse Betriebe haben sich bei Platzer beschwert und Gastrosuisse für die als schikanös und nicht umsetzbar empfundenen Auflagen verantwortlich gemacht. «In Unkenntnis der Prozesse kann ich diese Rückmeldungen nachvollziehen», sagt Platzer. «Aber viele Vorgaben des Schutzkonzeptes stammen direkt vom Bund und nicht aus unserer Küche.» Oder mit anderen Worten: Gastrosuisse hätte nicht jedes Detail präventiv im Schutzkonzept geregelt. Platzer wundert sich zum Beispiel, dass für das Servicepersonal eine Maske dringlich empfohlen wird, obwohl beim Kundenkontakt die Zwei-Meter-Distanz nur während sehr kurzer Zeit unterschritten wird.

Die Mehrheit der Mitglieder, sagt Platzer, habe aber dem Verband gedankt für den Einsatz zugunsten der Brache. «Sie freuen sich, dass sie nach zwei Monaten endlich wieder Gäste empfangen und bewirten dürfen.» Platzer glaubt nicht, dass Betriebe einen leichtfertigen Umgang mit den Konzepten haben werden.