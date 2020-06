Keine Strafe für den Bärenjäger: Gericht gibt ihm sogar eine Entschädigung von einer Viertelmillion

Dass die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts einen besonderen Entscheid fällen wird, hat sich abgezeichnet. Die Richter verschoben die Urteilsverkündung, weil sie mehr Zeit für die Beratung brauchten.

Doch dann sind die Parteien doch baff, als die Gerichtsvorsitzende Andrea Blum (SVP) das Urteil vorliest. Als sie zu Ende ist, bleiben alle still sitzen, bis ein Gerichtsweibel demonstrativ die Tür öffnet.

Das Verschulden ist sehr gering, die persönlichen Folgen aber schwer

Das Urteil ist ein Dreiviertelsieg für Viktor K.*, den ehemaligen Bundeskriminalpolizisten, der sich im August 2016 auf eine Bärenjagd in Kamtschatka einladen liess. Er hat zwar gemäss der zweiten Instanz des Bundesstrafgerichts tatsächlich eine Straftat begangen, aber er wird dafür nicht bestraft. Sein Verschulden sei «sehr gering». Durch den Verlust seiner Arbeitsstelle und die internationale Medienberichterstattung sei der 60-jährige Familienvater nach so vielen Jahren im Dienst der Eidgenossenschaft schon persönlich «schwer betroffen». Er erhält deshalb eine Entschädigung von mehr als einer Viertelmillion Franken.

Dennoch sei die Annahme der Einladung nicht in Ordnung gewesen, tadelt die Richterin. Er sei zwar formell tief angesiedelt gewesen, habe für die Bundesanwaltschaft aber eine Schlüsselfunktion gehabt. So habe er den Verlauf von Rechtshilfeverfahren und Einvernahmen beeinflussen können. Theoretisch sei es deshalb möglich gewesen, dass die Jagdferien auf Einladung eines russischen Staatsanwalt seine Amtstätigkeit beeinflussen hätten können. Praktisch sei dies zwar in keiner Weise erfolgt, betonte die Richterin. Doch juristisch spielt das beim Delikt der Vorteilsannahme keine Rolle.

Der Straftatbestand der Vorteilsannahme ist relativ jung. Damit soll eine Vorstufe der Bestechung bestraft werden: das «Anfüttern». Genau dies ist in diesem Fall gemäss dem Gericht geschehen.

Kritik erhält die Bundesanwaltschaft, die das Verfahren gegen den ehemaligen Berater von Bundesanwalt Lauber selber geführt hat. Die Ermittlungen dauerten «unverhältnismässig lange» und die Untersuchungsführung sie «nicht ideal» gewesen.

