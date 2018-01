Wird so das Sparziel verfehlt?

Dass ein solcher Kompromiss in der anstehenden Frühlingssession Chancen hat, ist unwahrscheinlich. Denn auch die FDP will den Kapitalbezug beibehalten. Nationalrat Bruno Pezzatti (ZG) sagt, es gelte nicht nur die Bevormundung abzuwenden, sondern auch die Ungleichbehandlung der Versicherten.

Für Ruth Humbel ist indes klar, dass ohne Einschränkung des Kapitalbezugs kaum mehr «substanzielle» Sparmassnahmen in der Vorlage enthalten seien. So warnt auch der Arbeitgeberverband vor einer «Ausbauvorlage». Thomas de Courten und Bruno Pezzatti sind jedoch beide zuversichtlich, dass mit zusätzlichen Anträgen substanzielle Einsparungen möglich seien – und dass so die EL auch in Zukunft finanzierbar bleiben.